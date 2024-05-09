Киев страдает от неизвестных мошек: что говорят медики

Врачи советуют принимать антигистаминные лекарства и не чухать укус. Если будет хуже – дорога в больницу. Но кусачек должно стать меньше. Птицы высидят потомство и начнут охоту.

| Автор: Соколенко Виктория

Жители Киева массово начали жаловаться на наличие мошек. Они сообщают, что насекомые активно появляются в парках и у водоемов, и их укусы очень болезненны. Место начинает чесаться и опухать. Об этом сообщает ТСН.

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Полина Кравченко рассказывает, что после прогулки на улице у нее появились красные ранки, которые вызывают жжение и зуд. Она утверждает, что ее укусили черные мошки. Также пострадал ее 9-летний сын.

"У него наутро распухли губы, уши, хотя там его не кусали. По всему телу началась как крапивница. Началась удушье, ему начало кружиться голова. Поэтому пришлось немедленно обратиться к врачу", - рассказала женщина.

Людмила Цыганок, президент Ассоциации специалистов по охране окружающей среды, поясняет, что обычно такие насекомые обитают в регионах с большим количеством лесов, водоемов, высокой влажностью и теплом. Особенно они распространены на Волыни и в северных областях, таких как Черниговщина. Однако из-за изменения климата начинается миграция.

"Мошка съедает микроорганизмы отмерших остатков, она питается также отмершими остатками растительности, они сгрызают верхние кусочки эпителия. Таким образом они выживают", - сказала она.

Часто аллергическая реакция на насекомых связана с токсическими свойствами их слюны. Она может проявляться у людей с различными нарушениями обмена веществ или при непереносимости летающих недругов.

"Если чистая аллергическая реакция она уходит сразу через несколько минут. А если это уже присоединяется инфекция, то это будет уже несколько дней - и тогда будет отек, может быть нагноение", - сказал главный врач клиники иммунологии и аллергологии Александр Назаренко.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине предупредили о болезни, мучающей детей.

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