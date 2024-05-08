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Бесплатное зубопротезирование для защитников: раскрыты важные детали
Национальная служба здоровья рассказала подробнее о пилотном проекте "Зубопротезирование отдельных категорий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины". Его бесплатно могут получить участники боевых действий, военные, лица с инвалидностью из-за войны.
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Услугой можно воспользоваться один раз в течение года. Предельная стоимость составляет 14 984 грн. Для этого необходимо:
- Иметь направление от стоматолога.
- Обратиться в больницу, имеющую договор с НСЗУ "Зубопротезирование отдельных категорий лиц".
- Подготовить заявление и копии документов с показом оригиналов.
Больше подробностей можно найти тут.
Напомним, ранее мы публиковали большую инструкцию для пациентов с ампутацией по получению протеза.
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