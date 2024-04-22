Смертельный "рекорд": мужчина 613 дней болел коронавирусом

Вирус за этот период мутировал 50 раз.

| Автор: Соколенко Виктория

Пенсионер из Нидерладов установил грустный "рекорд" по самой длительной заболеваемости коронавирусом. Он боролся с недугом 613 дней до своей смерти. Об этом сообщает Daily Star.

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По словам ученых, люди с ослабленным иммунитетом, как этот 72-летний мужчина, являются "инкубатором" для штаммов болезни. Пациента госпитализировали в Медицинский центр Амстердамского университета в феврале 2022 года. У него в анамнезе была указана трансплантация стволовых клеток. Специалисты называют такое состояние имунокомпрометированным.

Состояние усложняло развитие посттрансплантационной лимфомы. Для ее лечения давали таргетное лекарство от рака, истощающее все В-клетки. Они отвечают за выработку антител к коронавирусу. Несмотря на то, что у мужчины было несколько прививок от коронавируса, реакции на антитела не было. Дополнительное лечение не дало результатов тоже. Мутированный вариант, появившийся у него, не успел никому передаться.

Напомним, ранее мы писали о том, что коронавирус переборол смертельный вид гриппа.

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