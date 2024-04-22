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Apple Vision Pro снова взяли на хирургическую операцию
Врач-ортопед из Бразилии Бруно Гоббато провел операцию по артроскопии плеча, используя гарнитуру Apple Vision Pro. С помощью девайса он просматривал очень четкие изображения и 3D-модели. Об этом сообщает 9to5Mac.
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Медику в Apple Vision Pro понравился динамический диапазон и возможность работать даже при ярком освещении операционного зала.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Великобритании впервые на операции применили Apple Vision Pro. Девайсом пользовалась медсестра, чтобы подготовиться, отслеживать процедуру и правильно выбирать инструменты для поддержки хирурга.
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