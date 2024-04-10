Из-за Apple Vision Pro люди жалуются на здоровье

Со стороны техногиганта комментариев на конкретные аспекты не поступало.

| Автор: Соколенко Виктория

Некоторые владельцы гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro начали жаловаться на неудобства и проблемы со здоровьем. После носки девайса люди сетовали на боль в голове и шее. Об этом сообщает MacRumors.

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Одна женщина указала на потемнение в глазах, вероятно вызванное давлением на щеки. У мужчины возникла боль в черепе и спине. В целом, юзеры сами связывают проблемы с весом Vision Pro. Кроме того, по одной из версий, все может быть из-за недочетов в дизайне или из-за неправильного использования.

Рекомендуется делать перерывы в носке гарнитуры каждые 20-30 минут, прекращать использование сразу же, если возникают неприятные чувства.

Напомним, ранее мы писали о том, что Apple Vision Pro применялась при хирургической операции.

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