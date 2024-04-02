Из тюрьмы вышел ученый, который создал генетически отредактированных детей

История получила широкую огласку в 2018 году.

| Автор: Соколенко Виктория

Китайский ученый Хэ Цзянькуй, который попал в тюрьму из-за первых генетически отредактированных детей, вышел на свободу. Он работает в лаборатории и хочет создать методы для лечения генетических заболеваний, сообщает The Guardian.

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Цзянькуй нарушил медицинские постулаты. Потому возник мировой скандал. Он признал поспешность своих действий, однако не жалеет о сделанном.

Исследователь прибегнул к методу редактирования под названием CRISPR-Cas9. Его задачей было сделать близнецов генетически неблагоприятными для инфицирования вирусом иммунодефицита человека.

Напомним, больше подробностей истории мы давали тут.

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