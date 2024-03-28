Беременность и бесплатное УЗИ: как сделать, инструкция

Для дополнительных вопросов можно проконсультироваться по горячей линии НСЗУ 1677.

| Автор: Соколенко Виктория

УЗИ маточно-плодового-плацетарного комплекса с использованием доплерографии, трансвагинальная ультразвуковая цервикометрия, УЗИ внутренних органов предусмотрены пакетом "Ведение беременности в амбулаторных условиях". Для начала процесса, пациентке нужно выбрать больницу, где она хочет вести беременность. Об этом сообщает НСЗУ.

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Это должны быть поликлиника, больница или центр, которые имеют упомянутый выше контракт с НСЗУ. Гинеколог выпишет электронное направление на все нужные по состоянию исследования. УЗИ не исключение. Можно его пройти при том же учреждении, где наблюдается беременность.

"Если пациентка нуждается в госпитализации, гинеколог направляет ее в стационар. Там пациентка получит всю необходимую медицинскую помощь, в том числе УЗИ по назначению, также бесплатно в рамках стационарного пакета", - говорят в Нацслужбе здоровья.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине смогут рождаться более 10 тыс малышей ежегодно.

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