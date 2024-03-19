Преждевременная смерть: какой фактор повышает риск

Риск смерти был ниже среди тех, кто прервал беременность в подростковом возрасте, но он сохранялся на уровне в 40%.

| Автор: Соколенко Виктория

Ученые из Канады пришли к выводу, что девочки, которые стали мамами в подростковом возрасте, имеют в 2 раза больший риск умереть до 31 года. Кроме того, это касается тех, кто пережил выкидыш, сообщает The New York Times.

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Данное исследование проводилось на основе анализа результатов беременности около 2,2 млн девочек, которым было 12 лет в период с 1991 по 2021 год. Кроме проблем со здоровьем, учитывалась разница в доходах и образовании. Такая беременность может повлечь ряд других факторов, которые могут вызывать раннюю кончину.

"Большинство подростковых беременностей являются непреднамеренными. А стигма и изоляция, с которыми сталкиваются многие беременные подростки, могут усложнить для них процветание во взрослом возрасте", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что выросло количество преждевременных родов.

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