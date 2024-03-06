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Смерти можно избежать: в Украине обновили стандарты лечения опасной болезни
Туберкулез можно вылечить. Главное условие – как можно раньше его обнаружить. Также, важны прохождение полного курса терапии и следование рекомендациям медиков. В Украине стандарты помощи обновлены согласно требованиям ВОЗ. Об этом сообщает Минздрав.
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Приоритет и первоочередность – микробиологический тест. При нем сдается мокрота. Сначала используется молекулярно-генетический метод исслеования Xpert MTB/Rif. С ним определяется не только наличие заболевания, а и чувствительность к рифампицину. Это медикамент, который часто используется для лечения туберкулеза. По данной методике еще исследуется кал у детей. Они в силу возраста не умеют откашливать мокроту. В больницах страны инсталлировано 286 систем Xpert MTB/Rif.
"Для диагностики туберкулеза также применяют такие обследования, как рентгенография или компьютерная томография органов грудной клетки. Для расшифровки результатов рентгенографии в ряде стран используют так называемый анализ с помощью компьютера (computer-aided detection). Собственно, речь идет об искусственном интеллекте, который научили анализировать многочисленные снимки грудной клетки и определять туберкулез специфически и точно. К использованию ИИ в анализе рентгенограмм присоединились и в Украине три первые области: Львовская, Сумская и Ивано-Франковская", - говорят в МОЗ.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам рассказали о болезни с неожиданными приступами.
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