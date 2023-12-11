Ученые назвали орган, который нельзя удалять людям

Данное исследование носит наблюдательный характер. Однако, ученые считают, что сохранение тимуса – клинический приоритет.

| Автор: Соколенко Виктория

Медики считают, что удаление тимуса может увеличить риск смертности по любой причине и, дополнительно, оно повышает шансы на появление рака у тех, кому делали операцию по извлечению данного органа. Об этом сообщает nejm.org.

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Тимусу отведена ключевая роль в развитии иммунной системы в детстве. Но с возрастом у него меняются размеры. Производится меньше Т-клеток, которые отвечают за противостояние инфекциям. У взрослых людей его отсутствие связывается с большими рисками.

Специалисты проанализировали информацию о 6000 пациентов. У тех, кого не было тимуса, почти в 2 раза был выше шанс умереть в течение 5 лет. За этот же период был повышенный риск возникновения онкологии.

Дополнительно известно, что у людей без тимуса было меньше в крови Т-клеточных рецепторов. Картина может способствовать развитию рака или же аутоиммунных заболеваний.

Напомним, ранее мы писали о том, что распространенная болезнь сердца увеличивает риски другой проблемы со здоровьем.

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