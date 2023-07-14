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Миллиардер, который влил себе литр крови сына, не помолодел
Технический магнат Брайан Джонсон, регулярно переливавший себе и 70-летнему отцу кровь 17-летнего сына, решил отказаться от этой идеи. Метод не оправдал его ожиданий. Об этом он написал в Twitter.
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Помимо манипуляций с кровью 45-летний мужчина принимал 80 витаминов и минералов в день, кушал 30 кг потертых овощей ежемесячно, занимался часовыми тренировками из 25 упражнений. Получив литр крови своего ребенка, он не удовлетворился состоянием биомаркеров. Результаты переливаний его отцу еще ожидаются.
Брайан Джонсон 10 лет назад продал свой бизнес Braintree Venmo PayPal за 800 млн долл. С того момента он активно увлекается биохакингом.
Напомним, ранее мы писали о том, какие профессии увеличивают риск раска у женщин.
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