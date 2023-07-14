Миллиардер, который влил себе литр крови сына, не помолодел

Он тратил более 2 млн долл ежегодно для омоложения.

| Автор: Соколенко Виктория

Технический магнат Брайан Джонсон, регулярно переливавший себе и 70-летнему отцу кровь 17-летнего сына, решил отказаться от этой идеи. Метод не оправдал его ожиданий. Об этом он написал в Twitter.

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Помимо манипуляций с кровью 45-летний мужчина принимал 80 витаминов и минералов в день, кушал 30 кг потертых овощей ежемесячно, занимался часовыми тренировками из 25 упражнений. Получив литр крови своего ребенка, он не удовлетворился состоянием биомаркеров. Результаты переливаний его отцу еще ожидаются.

Фото - Брайан Джонсон

Брайан Джонсон 10 лет назад продал свой бизнес Braintree Venmo PayPal за 800 млн долл. С того момента он активно увлекается биохакингом.

Напомним, ранее мы писали о том, какие профессии увеличивают риск раска у женщин.

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