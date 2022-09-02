Дефицит йода в организме: риски и симптомы, за которыми нужно следить

Если вы считаете, что у вас дефицит йода, следует обратить внимание на йодосодержащие продукты: водоросли, рыбу, йодированную соль, молочные изделия, яйца, курицу.

| Автор: Соколенко Виктория

Недостаток йода, который имеет ключевое значение для синтеза гормонов щитовидки, при неподобающем лечении может привести к онкологии. В мире 2 миллиарда людей страдают от этой проблемы. У 50 миллионов есть клинические проявления дефицита микроэлемента. Об этом сообщает Еxpress.co.uk.

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Если человек потребляет йод на уровне ниже 10-20 мкг/день, то возникает гипотиреоз. Данное состояние часто сопровождается припухлостью (зобом) на передней части шеи. Она вызвана увеличением щитовидной железы. Кроме такого последствия, специалисты говорят о нарушении умственной функции и снижении производительности труда. Хронический дефицит йода чреват риском развития фолликулярной формы рака щитовидной железы. Узелки считаются безвредными, но некоторые из них обладают злокачественным потенциалом и должны быть проверены врачом.

Кто чаще всего испытывает недостаток йода

Беременные женщины.

Люди, которые не используют йодированную соль.

Вегетарианцы и те, кто не едят или мало едят молочку.

Люди, живущие в регионах с бедными на йод почвами.

Люди с пограничным состоянием йода, употребляющие продукты, с веществами, блокирующими поглощение йода щитовидкой.

Признаки недостатка йода помимо зоба

Увеличение веса, усталость, слабость.

Сухость кожи.

Истончение волос.

Атипичное ощущение холода.

Замедление ритма сердца.

В таком случае врачи могут провести медосмотр, направить на анализ мочи и крови. Когда диагноз подтверждается, пациент должен соблюдать диету или принимать добавки, в зависимости от тяжести состояния.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что робот и врачи помогли украинке: она 30 лет нормально не ела и не пила.

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