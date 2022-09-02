Дефицит йода в организме: риски и симптомы, за которыми нужно следить
Недостаток йода, который имеет ключевое значение для синтеза гормонов щитовидки, при неподобающем лечении может привести к онкологии. В мире 2 миллиарда людей страдают от этой проблемы. У 50 миллионов есть клинические проявления дефицита микроэлемента. Об этом сообщает Еxpress.co.uk.
Читайте также: Спасение от смерти: какие прививки должны быть у людей старше 25 лет
Если человек потребляет йод на уровне ниже 10-20 мкг/день, то возникает гипотиреоз. Данное состояние часто сопровождается припухлостью (зобом) на передней части шеи. Она вызвана увеличением щитовидной железы. Кроме такого последствия, специалисты говорят о нарушении умственной функции и снижении производительности труда. Хронический дефицит йода чреват риском развития фолликулярной формы рака щитовидной железы. Узелки считаются безвредными, но некоторые из них обладают злокачественным потенциалом и должны быть проверены врачом.
Кто чаще всего испытывает недостаток йода
- Беременные женщины.
- Люди, которые не используют йодированную соль.
- Вегетарианцы и те, кто не едят или мало едят молочку.
- Люди, живущие в регионах с бедными на йод почвами.
- Люди с пограничным состоянием йода, употребляющие продукты, с веществами, блокирующими поглощение йода щитовидкой.
Признаки недостатка йода помимо зоба
- Увеличение веса, усталость, слабость.
- Сухость кожи.
- Истончение волос.
- Атипичное ощущение холода.
- Замедление ритма сердца.
В таком случае врачи могут провести медосмотр, направить на анализ мочи и крови. Когда диагноз подтверждается, пациент должен соблюдать диету или принимать добавки, в зависимости от тяжести состояния.
Читайте также: Шесть причин, когда стоит звонить в скорую: напоминание МОЗ
Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что робот и врачи помогли украинке: она 30 лет нормально не ела и не пила.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.