Спасение от смерти: какие прививки должны быть у людей старше 25 лет

С 26 лет взрослые могут бесплатно получить плановые прививки против дифтерии и столбняка в госбольницах.

| Автор: Соколенко Виктория

Вакцинация считается одним из самых действенных способов для защиты от инфекционных болезней. Важность прививок подтверждают данные Всемирной организации здравоохранения: ежегодно иммунизация помогает предотвратить до 3 млн смертей. Об этом сообщили в Минздраве Украины.

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То, что прививки делаются только в детском возрасте – миф. Иммунитет против некоторых болезней сохраняется не на всю жизнь. Поэтому, нужна ревакцинация. Также, если у вас нет каких-то прививок с детства – ситуацию стоит исправить.

Для наглядности прививочного процесса в МОЗ создали простую для понимания текстографику.

Фото - МОЗ

Фото - МОЗ

Фото - МОЗ

Фото - МОЗ

Фото - МОЗ

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, кто должен проходить обязательный медосмотр перед школой.

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