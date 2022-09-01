Спасение от смерти: какие прививки должны быть у людей старше 25 лет
Вакцинация считается одним из самых действенных способов для защиты от инфекционных болезней. Важность прививок подтверждают данные Всемирной организации здравоохранения: ежегодно иммунизация помогает предотвратить до 3 млн смертей. Об этом сообщили в Минздраве Украины.
Читайте также: Не теряем драгоценное время: как транспортировать ампутированные конечности
То, что прививки делаются только в детском возрасте – миф. Иммунитет против некоторых болезней сохраняется не на всю жизнь. Поэтому, нужна ревакцинация. Также, если у вас нет каких-то прививок с детства – ситуацию стоит исправить.
Для наглядности прививочного процесса в МОЗ создали простую для понимания текстографику.
Напомним, ранее bigmir.net писал о том, кто должен проходить обязательный медосмотр перед школой.
Читайте также: Из-за некоторых укусов можно задохнуться: что делать, если на вас напал паук
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.