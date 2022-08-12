"Уменьшение рождаемости и эксперименты над военными": разоблачено новое вранье России

Опубликовано еженедельное пятничное развенчание вранья России, которое она транслирует в информационное пространство.

| Автор: Соколенко Виктория

Россия не устает продуцировать фейки в отношении Украины и тех, кто выступает в нашу защиту. Неправда появляется постоянно. Ее сразу опровергает Министерство здравоохранения.

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Дезинформация: вакцинация – генное оружие для уменьшения рождаемости.

Факт: мировая тенденция уменьшения рождаемости связана с эмансипацией женщин, снижением детской смертности и с увеличением расходов на воспитание детей.

Мисинформация: Всемирная организация здравоохранения собирается ввести "третий пол".

Факт: в документах ВОЗ идет речь о намерении обновить ключевые концепции в отношении гендера. Конкретно нигде не указано о введении "третьего пола".

Малинформация: на оккупированных территориях россияне открывают новые аптеки и предоставляют медицинскую помошь.

Факт: с началом полномасштабной агрессии оккупанты ни разу не согласились на открытие гуманитарных коридоров для передачи лекарств гражданским. Захватчики могут брать в плен волонтеров и отбирать у них гуманитарную помощь.

Дезинформация: над украинскими военными проводили эксперименты для оценки переносимости опасных инфекций.

Факт: ни в одном документе министерства обороны РФ не сказано об экспериментах над украинскими защитниками.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что украинка через сайты с порно и казино рассказывает россиянам и белорусам правду о войне.

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