Врачи готовятся к работе с пациентами после применения запрещенного оружия

ООН помогает украинским врачам готовиться к возможному применению химического или биологического оружия со стороны оккупантов.

Организация объединенных наций следит за военной агрессией в Украине. В том числе, за рисками применения со стороны РФ оружия химического и биологического характера. Во избежание проблем, ООН предпринимает конкретные шаги, пишет unian.ua.

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На данный момент специалисты провели обучение 1,5 тысячи медиков, в больницы доставляются средства индивидуальной защиты. Запланировано проведение практических тематических тренингов для персонала спецучреждений.

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В мае ожидается проведение онлайн-семинаров для усиления готовности украинского муниципалитета к возможным химическим инцидентам.

Кроме того, в рамках программы ООН по окружающей среде, начаты картографирование и компиляция экологического вреда, причиненного вторжением в Украину

"ООН назначит сотрудника для координации согласованной реакции агентств, фондов и программ ООН на возможные угрозы использования химических и биологических веществ во время войны в Украине", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что вспышки коронавируса в Китае снова угрожают Украине.

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