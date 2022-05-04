На границе с Украиной может вспыхнуть эпидемия холеры

Главный санврач РФ подписала документ о дополнительных мерах по профилактике холеры.

Особое внимание по профилактике холеры уделят регионам, приграничным с нашей страной. Речь о Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском крае и оккупированном Крыму, сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Читайте также: Россия следит за Украиной из космоса – СМИ

Росспотребнадзор приготовил для местных руководителей ряд указаний. Среди них:

Подготовка лабораторий для исследований, усиление контроля за торговыми объектами и местами массового скопления людей. Срок – до 15 мая.

Обеспечение готовности больниц к проведению противоэпидемических мероприятий, расчет необходимых лекарств. Срок - до 1 июня

И по "традиции", в России могут в указанные даты провести провокации для обвинения Украины в использовании биологического оружия.

Стоит отметить, что холера является острой инфекцией, которая попадает в организм после зараженных продуктов и воды. Также она угрожает людям, живущим в полной антисанитарии.

Читайте также: Россия держит в Черном море боевых дельфинов

Напомним, ранее путинский режим попался на распространении продажных комментариев в социальных сетях.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.