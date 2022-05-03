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Россия следит за Украиной из космоса – СМИ

Роскосмос выполнил заказ Министерства обороны РФ.
Россия следит за Украиной из космоса – СМИ
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Роскосмос произвел секретный запуск легкой ракеты "Ангара-1.2". В качестве полезной нагрузки к ней была сверхсекретная военная радиолокационная спутниковая система, которую могут использовать в войне против Украины, пишет dailymail.co.uk.

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Журналисты сравнили параметры груза и сделали вывод, что они похожи на два спутника 2018 и 2021 года. Их называют EMKA-1 и EMKA-2. Это вызывает предположение, что запущенный аппарат также предназначен для проведения съемки.  

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"Всего для обеспечения запуска космического корабля Минобороны России было привлечено более 30 наземных измерительных приборов и более 50 боевых экипажей 15-й армии Воздушно-космических сил специального назначения", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее Россию разоблачили на распространении продажных комментариев в социальных сетях. 

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