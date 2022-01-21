Самый богатый человек в мире дал деньги на лекарство против смерти

Основатель Amazon собирает команду ведущих ученых, чтобы помочь в его мечте разработать технологию бессмертия.

| Автор: Максим Григорьев

Миллиардер Джефф Безос вкладывает свои деньги в антивозрастной стартап под названием Alto Labs, который ранее был запущен в среду. Проект недавно принял на работу Хэла Бэррона, бывшего главного научного сотрудника фармацевтического гиганта GlaxoSmithKline, который теперь назначен генеральным директором Alto Labs.

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"Для меня большая честь получить эту уникальную возможность возглавить такую ​​уникальную компанию с преобразующей миссией по излечению болезни", — сказал Бэррон в пресс-релизе стартапа.

Бэррон присоединяется к настоящей команде ученых, которым поручено победить смерть. В команду также входят доктор Шинья Яманака, лауреат Нобелевской премии по медицине 2012 года за свою работу в области исследования стволовых клеток, и Дженнифер Дудна, со-лауреат Нобелевской премии 2020 года в области медицины и химии за ее роль в разработке инструмента редактирования генов CRISPR.

Наряду с командой влиятельных ученых и исследователей стартап, поддерживаемый Безосом, также объявлено, что при запуске стартап получил более 3 миллиардов долларов финансирования.

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Безос — не единственный сверхбогатый инвестор, помогающий финансировать Alto Labs. Российско-израильский миллиардер Юрий Мильнер также участвует в разработке антивозрастных технологий.

В основе стартапа лежит их миссия по достижению биологического перепрограммирования. Это метод существенного омоложения клеток после того, как они достигли зрелости. Теоретически клетки могли бы делать такие вещи, как восстанавливать ваше тело по мере его старения и даже лечить возрастные заболевания, такие как слабоумие.

Только время покажет, действительно ли это предприятие, поддерживаемое миллиардером, поможет нам вечно оставаться молодыми. По крайней мере, мы узнаем, что все деньги мира вместе с командой лучших ученых не могут победить смерть.

Напомним, ранее сообщалось, что IT-миллиардеры профинансируют медицинскую премию.