Бустерная вакцина Moderna оказалась эффективной против Омикрона

Лабораторные исследования подтвердили эффективность дополнительной дозы.

| Автор: Максим Григорьев

Американский производитель вакцин Moderna в понедельник выразил уверенность в том, что его бустерная вакцина эффективна против варианта Омикрон, после того, как результаты лабораторных исследований были объявлены "обнадеживающими".

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"Мы сможем положиться на эту вакцину для решения проблемы краткосрочного всплеска случаев заболевания Омикрон", - сказал Стивен Хоге, президент Moderna, во время телефонной конференции.

Однако он сказал, что тесты показали, что всего после двух доз защита от Омикрона была "значительно ниже", чем от исходного штамма COVID.

Согласно объявленным результатам, введение полной дозы вакцины Модерны в виде ревакцинации также обеспечивает большую защиту антител от Омикрона, чем разрешенная в настоящее время инъекция половинной силы.

Лабораторное исследование измеряло уровни Омикрон-нейтрализующих антител в образцах крови 40 человек, у которых был низкий уровень этих антител до получения ревакцинации.

Текущая рекомендация - дать 100 микрограммов укола Moderna в качестве первой и второй дозы для защиты от COVID-19, а затем - бустерная дозировка 50 микрограммов.

Антитела были измерены через 29 дней после того, как участники бустера получили третьи инъекции, половина из которых получила дозу 50 микрограммов, а половина - 100 микрограммов.

Модерна говорит, что предварительные данные показывают, что реакция антител на Омикрон при дозе 50 микрограммов увеличилась в 37 раз, но когда доза была увеличена вдвое, уровни антител увеличились в 83 раза.

Генеральный директор Moderna Стефан Бансель назвал результаты "обнадеживающими", добавив, что компания продолжала разрабатывать специальные вакцины для Омикрон.

Хоге добавил, что "мы осторожно оптимистичны, учитывая представленные здесь данные ... что разрешенная бустерная доза в 50 микрограммов должна обеспечить хорошую защиту, как мы надеемся, против варианта Омикрон".

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Клинические испытания целевой вакцины, вероятно, начнутся в начале 2022 года. Moderna планирует вакцину, которая будет бороться с несколькими вызывающими беспокойство вариантами одновременно, чтобы повысить иммунитет.

Эксперты призывают к осторожности при интерпретации лабораторных исследований, заявляя, что для определения защиты от передачи и болезней необходимы реальные доказательства.

На прошлой неделе реальные данные из Южной Африки показали, что два укола аналогичной инъекции мРНК от Pfizer / BioNTech обеспечивают около 70% защиты от тяжелого заболевания, вызываемого Омикрон.

В интервью, опубликованном в понедельник во французской ежедневной газете Le Monde, генеральный директор BioNTech Угур Сахин сказал, что после третьей инъекции укол, похоже, обеспечил от 70 до 75 процентов защиты от любой формы болезни.

Он добавил, что его компания сможет предложить вакцину, специфичную для Омикрона, с марта до получения одобрения регулирующих органов.