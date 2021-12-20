Гендиректор BioNTech: Вакцины сами по себе не остановят пандемию

Чтобы победить штамм Омикрон, только вакцин мало.

| Автор: Максим Григорьев

Для борьбы с коронавирусом нужна не только вакцинация, но и другие меры / pixaby.com

Генеральный директор BioNTech, немецкой компании, разрабатывающей вакцину Pfizer, сказал, что ранние данные об эффективности вакцины против варианта Omicron выглядят "обнадеживающими", но предупредил, что вакцины сами по себе не остановят пандемию.

Угур Сахин допустил, что предварительные данные из Великобритании и Южной Африки предполагают "эффективность около 70% после третьей дозы и от 20% до 40% после второй". Он сказал, что, по его мнению, оценка Южной Африки 70% эффективности против тяжелых форм инфекции после того, как всего две дозы, оказалась низкой.

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"Уровень первичной инфекции в Южной Африке высок, - сказал Сахин, - поэтому контрольная группа, с которой сравнивают нашу вакцину, несомненно, лучше защищена, чем обычное население. Так что я жду следующих реальных данных по этому поводу".

Однако Сахин предупредил, что одна вакцина не остановит пандемию. "Даже люди, получившие тройную вакцинацию, могут передавать болезнь, и им нужно будет пройти тестирование, особенно среди уязвимых людей", - сказал он. "Поскольку вариант Омикрон становится доминирующим, защитные меры будут оставаться важными, особенно этой зимой".

Тем не менее, другой производитель вакцин - Moderna - утверждает, что ее бустерная вакцина защищает от Омикрона.

В компании заявили, что решение сосредоточиться на текущей вакцине, мРНК-1273, отчасти было вызвано тем, насколько быстро распространяется недавно обнаруженный вариант. Компания по-прежнему планирует разработать вакцину специально для защиты от Омикрон, которую она надеется провести в клинических испытаниях в начале следующего года.

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"Сейчас у нас есть 1273 человека", - сказал в интервью доктор Пол Бертон, главный врач Moderna. "Это очень эффективно и чрезвычайно безопасно. Я думаю, что это защитит людей в предстоящие праздники и в эти зимние месяцы, когда мы увидим самое серьезное давление со стороны Омикрона".

Компания сообщила, что курс вакцины с двумя дозами генерировал низкие нейтрализующие антитела против варианта Омикрон, но бустерная доза 50 микрограммов увеличивала нейтрализующие антитела против варианта в 37 раз. Более высокая бустерная доза в 100 микрограммов той же вакцины привела к еще большему повышению уровня антител - более чем в 80 раз.

Напомним, ранее сообщалось, что заразность Омикрона в 70 раз выше других штаммов.