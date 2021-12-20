Почему мигрени чаще у женщин, чем у мужчин - ученые

Все дело в гормонах в утробе матери.

| Автор: Максим Григорьев

В исследовании, опубликованном в «Frontiers in Pain Reserach», впервые проанализирован риск мигрени во взрослом возрасте после беременности двойней. Среди результатов было показано, что риск различается между женщинами и мужчинами, а также зависит от того, будет ли это беременность близнецами или двойней разного пола.

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"Мы первыми показали, что женщины с братом-двойняшкой подвержены более высокому риску мигрени, чем женщины с сестрой-близнецом женского пола, предполагая, что пренатальные факторы, возможно связанные с уровнем гормонов в утробе матери, могут способствовать риску головных болей", - сказал Морган Фицджеральд, ведущий автор исследования из Медицинской школы Сан-Диего Калифорнийского университета.

Мигрень является одним из видов головной боли, которая затрагивает до 12% населения мира. Обычно она сопровождается тошнотой, рвотой и повышенной чувствительностью к свету и звукам, и поражает в основном женщин в соотношении одна женщина к семи мужчинам. Хотя причина такой разницы и факторы, способствующие возникновению мигрени, неизвестны.

"Мы обнаружили, что пренатальные условия могут способствовать риску возникновения мигрени и что некоторые из генетических факторов, которые способствуют риску возникновения мигрени, могут быть разными для женщин и мужчин", - говорит доктор Паниззон.

Исследование углубляется в эту реальность, чтобы выяснить, действительно ли существует разница между полами и на какие факторы они реагируют. "Несмотря на ее распространенность, факторы, способствующие возникновению мигрени, изучены недостаточно", - говорит доктор Мэтью Паниззон, главный исследователь исследования, также работающий в Медицинской школе Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Для этого они собрали данные из шведского реестра Gemerlos, который насчитывает 51 872 человека. Из них они определили тех, кто страдает мигренью, и проанализировали факторы, которые могут на них повлиять.

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"Мы обнаружили, что пренатальные условия могут способствовать риску возникновения мигрени, и что некоторые из генетических факторов, которые способствуют риску возникновения мигрени, могут быть разными для женщин и мужчин", - говорит доктор Паниззон. Они объясняют, что эти данные позволят улучшить клиническую помощь, диагностические возможности и терапевтические вмешательства как для мужчин, так и для женщин.

Они надеются продолжить исследования, чтобы выяснить, могут ли женские гормоны иметь прямое влияние на мигрень. "В будущем мы надеемся изучить, как возраст начала мигрени совпадает со временем критических гормональных событий, таких как половое созревание", - заключает Фитцджеральд.

Напомним, ранее сообщалось, что низкий уровень тестостерона у мужчин связан с более тяжелой формой COVID-19.