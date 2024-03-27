Стало известно, почему женщины любят курить больше

Исследование полезно для женщин во всем мире, особенно тех, кто принимает эстроген в виде противозачаточных или гормональной заместительной терапии.

| Автор: Соколенко Виктория

Женский половой гормон эстроген может быть причиной того, что женщины более склонны к зависимости от никотина, чем мужчины. Эстроген индуцирует экспрессию ольфактомединов. Речь о типе белка, который участвует в обработке мозгом награды и зависимости. Об этом сообщает Metro.

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Никотин может влиять на ольфактомедин. Потому, есть мнение, что эстроген, никотин и ольфактомедин заставляют женщин больше бороться с зависимостью.

"Наша работа имела цель понять, что делает женщин более восприимчивыми к расстройствам, связанным с употреблением никотина, чтобы уменьшить гендерное неравенство в лечении никотиновой зависимости. Наши выводы имеют потенциал для улучшения жизни и здоровья борющихся женщин со злоупотреблением психоактивными веществами. Если мы сможем подтвердить, что эстроген стимулирует поиск и потребление никотина через ольфактомедины, мы сможем разработать препараты, которые могут блокировать этот эффект, влияя на измененные пути. Надеемся, что это лекарство облегчит женщинам отказ от никотина", - говорят эксперты.

Оказалось, что активация ольфактомединов со стороны эстрогена, подавляемая при никотине, может быть петлей обратный связи. Она запускает никотиновую зависимость. Теперь ученые ставят себе задачу понять окончательно, помогает ли эстроген в развитии зависимости от никотина. Кроме того, нужно установить работу сигнальных путей благодаря ольфактомедину.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые воссоздали демонические портреты, которые видел пациент.

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