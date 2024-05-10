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Невероятная красотка: в Ровенском зоопарке появился теленок экзоической породы
В зоопарке в Ровно появилось новое пополнение - маленькая теличка по имени Алиса, представительница необычной шотландской породы коров "хайленд". Красотка заметно подросла.
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Симпатюлька родилась в начале апреля. Еще держится на мамином молоке, но активно интересуется окружением – растениями, кормушкой, чесалкой. Ее порода примечательна длинными рогами и хорошей волнистой шерстью. Окрас преимущественно светло-коричневый или рыжий.
"Хайлендов" часто показывают в фильмах о средневековой Британии. Нередко они живут в зоопарках.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы показали, как на льдине "загорал" один из хищников Антарктиды.
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