Невероятная красотка: в Ровенском зоопарке появился теленок экзоической породы

У королевской семьи есть около 100 голов этой породы на пастбищах в Балморале.

| Автор: Соколенко Виктория

В зоопарке в Ровно появилось новое пополнение - маленькая теличка по имени Алиса, представительница необычной шотландской породы коров "хайленд". Красотка заметно подросла.

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Симпатюлька родилась в начале апреля. Еще держится на мамином молоке, но активно интересуется окружением – растениями, кормушкой, чесалкой. Ее порода примечательна длинными рогами и хорошей волнистой шерстью. Окрас преимущественно светло-коричневый или рыжий.

"Хайлендов" часто показывают в фильмах о средневековой Британии. Нередко они живут в зоопарках.

Фото - Ровенский зоопарк

Фото - Ровенский зоопарк

Фото - Ровенский зоопарк

Фото - Ровенский зоопарк

Фото - Ровенский зоопарк

Фото - Ровенский зоопарк

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы показали, как на льдине "загорал" один из хищников Антарктиды.

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