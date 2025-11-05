Почта
Dobot выпустила домашнего робота-собаку, способного охранять жилье

Он умеет светиться, следовать за владельцем и выполнять базовые команды.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Rover X1 / Dobot

Dobot показала домашнего робота-собаку Rover X1, оцененного в 7499 юаней (около 1050 долл). Пес умеет патрулировать жилье, переносить предметы, реагировать на голосовые команды и помогать детям осваивать основы программирования, сообщает IT Home.

Rover X1 получил две камеры, которые позволяют ему ориентироваться в пространстве, самостоятельно строить карту помещения, распознавать объекты и принимать решения без участия человека.

Благодаря гибридной конструкции с колесами и лапами робот способен двигаться по различным поверхностям — от газона до паркета — и при этом тянуть за собой легкие вещи вроде бутылки с водой или рюкзака.

Фото - Dobot
Фото - Dobot

Фото - Dobot
Фото - Dobot

Устройство можно применять в качестве мобильной камеры, интеллектуального ассистента или обучающей платформы: Rover X1 поддерживает как визуальное, так и текстовое программирование. 

Напомним, ранее мы писали о том, что на рынке может появиться смартфон с роботизированной камерой. 

