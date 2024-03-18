Революционный шаг: ученые смогут создать синтетическую жизнь

Однако, в этой новости может возникнуть этический вопрос, связанный с синтетическими формами жизни.

| Автор: Соколенко Виктория

Исследователи смогли создать молекулу РНК, которая копирует другие типы РНК. Это приближает науку к созданию условий ранней земной жизни в лаборатории, сообщает Futurism.

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То, что частица смогла точно скопировать другие, привело к функционированию фермента. Простыми словами, благодаря данной научной работе ученые смогут изучить наиболее ранние эволюционные аспекты жизни. Хоть упомянутая молекула еще не самовоспроизводится, ее считают большим шагом для создания жизни в лаборатории. Самовоспроизводящаяся молекула в дальнейшем сможет называться жизнью.

"Именно таким путем жизнь может возникнуть в лаборатории. Да и, в принципе, где угодно во вселенной", - говорится в публикации.

Напомним, ранее мы писали о том, что найдена новая планета, вероятно пригодная для жизни.

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