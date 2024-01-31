Эксперимент в 500 долл: что случилось после того, как людям дали деньги

Несмотря на позитивные плоды, некоторые чиновники оказывают сопротивление.

| Автор: Соколенко Виктория

В Миннеаполисе двум сотням малообеспеченных семей раздали безусловные выплаты в 500 долл в месяц. Данный эксперимент показал интересные результаты после года двухгодичного исследования. Направление проекта – борьба с бедностью и бездомностью благодаря ежемесячным стипендиям, сообщает Business Insider.

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Участники использовали около трети дополнительного дохода на самые необходимые траты, такие как аренда жилья и питание. Несмотря на многообещающие результаты, у законосоздателей сохраняется скептицизм из-за неконституционности подобных инициатив. Так, в Денвере даже предлагали 1000 долл ежемесячно самым бедным жителям. Но из-за итога проект продлили еще на полгода.

Во Флинте, штат Мичиган, недавно начался проект по многоразовому базовому доходу для беременных. Он предполагает одноразовую выплату для будущих мам при беременности и ежемесячную стипендию в 500 долл при первом годе жизни ребенка.

Напомним, ранее мы писали о том, почему мы забываем свои планы.

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На фоне постоянного роста бездомности в стране и неравенства, все больше городов Штатов рассматривают внедрение программ гарантированного базового дохода.