Нейрологи заявили о позитивном влиянии мерцающего света на человека

Также практика станет полезной для желающих учиться чему-то новому в позднем возрасте.

| Автор: Соколенко Виктория

Новое исследование нейробиологов показало, что наш мозг можно настроить на быстрое обучение. Такой вывод родился после эксперимента с мигающим светом. Его мерцание соответствовало рабочему ритму мозга. Об этом сообщает Medical Xpress.

Читайте также: Мужчина пережил три инсульта после резкого поворота головы

"Каждый мозг имеет свой естественный ритм, генерируемый колебаниями нейронов. Мы смоделировали эти колебания, чтобы мозг был в гармонии с самим собой и находился в лучшем состоянии", – говорит профессор Кембриджского университета Зои Курци.

Нейробиологи использовали датчики электроэнцефалографии для измерения активности мозга 80 людей. В частности, их интересовали альфа-волны. Полученные сведения трансформировались в оптический импульс. Это был белый квадрат, мигающий на темном фоне. По ритму мерцания были такими же, как индивидуальная альфа-волна людей.

Участники смотрели на это полторы секунды, а затем принимались идентифицировать определенные формы в потоке визуального хаоса. У каждого были сотни вариантов задачи. В результате ученые изучили, как быстро испытуемые учились, в зависимости от совпадения импульсов и альфа-волн.

Цикл функционирования мозга состоит из пика и впадины. У некоторых людей импульсы совпадали с пиком или впадиной, а у других были ритмы, отличающиеся от работы мозга. Участники с правильным импульсом учились лучше других. Эффект распространялся на следующих день, когда была новая партия заданий.

Хоть все описанное кажется сложным, авторы научной работы считают, что такая настройка подойдет для профессий, требующих быстрое обучение.

Напомним, ранее мы писали о том, что человеку вживили чип, лечащий от депрессии.

Читайте также: В Южной Корее зафиксировали амебу Фоулера: она "выедает" человеческий мозг

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.