Телескопу Джеймс Уэбб - 1 год: подборка ярких фото и где смотреть трансляцию праздника

Это самый крупный космический телескоп с самым большим зеркалом из когда-либо запущенных человечеством.

| Автор: Соколенко Виктория

Cегодня, 12 июля, космическому телескопу NASA Джеймс Уэбб исполняется год. Его снимки позволили зафиксировать новые виды объектов за границами Земли и позволили ученым глубже проникнуть в далекую Вселенную. Об этом сообщает Space.

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NASA в 23:00 по киевскому времени собирается показать программу Science Live, которая подробно продемонстрирует первый год научной работы Уэбба. На YouTube уже пошел отсчет к старту онлайн-трансляции.

Bigmir.net решил показать буквально несколько запоминающихся снимков телескопа. Они подтолкнут вас обязательно присоединится сегодня к полку фанатов космоса.

Самое первое фото космических глубин:

Фото - NASA

Как выглядят космические "Столпы творения" и "улыбка" Солнца:

Фото - NASA

Фото - NASA

Звездные ясли в туманности Ориона. Это место, где рождаются звезды. На фото астрономы ждали 5 лет.

Фото - CNN

Напомним, ранее мы писали о том, что NASA превратила снимки Джеймса Уэбба в музыку. Также NASA создала эффект для Instagram в стиле телескопа Уэбба.

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