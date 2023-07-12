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Телескопу Джеймс Уэбб - 1 год: подборка ярких фото и где смотреть трансляцию праздника
Cегодня, 12 июля, космическому телескопу NASA Джеймс Уэбб исполняется год. Его снимки позволили зафиксировать новые виды объектов за границами Земли и позволили ученым глубже проникнуть в далекую Вселенную. Об этом сообщает Space.
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NASA в 23:00 по киевскому времени собирается показать программу Science Live, которая подробно продемонстрирует первый год научной работы Уэбба. На YouTube уже пошел отсчет к старту онлайн-трансляции.
Bigmir.net решил показать буквально несколько запоминающихся снимков телескопа. Они подтолкнут вас обязательно присоединится сегодня к полку фанатов космоса.
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Звездные ясли в туманности Ориона. Это место, где рождаются звезды. На фото астрономы ждали 5 лет.
Напомним, ранее мы писали о том, что NASA превратила снимки Джеймса Уэбба в музыку. Также NASA создала эффект для Instagram в стиле телескопа Уэбба.
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