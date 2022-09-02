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NASA превратила снимки Джеймса Уэбба в музыку

Теперь любой желающий может узнать, как звучат две туманности и одна экзопланета.
 |  Автор: Соколенко Виктория
NASA превратила снимки Джеймса Уэбба в музыку
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Ученые решили оживить снимки космического телескопа Джеймс Уэбб. Для этого они задействовали метод озвучивания данных и превратили материалы в музыку. Об этом сообщает Space.

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NASA представили аудио Туманности Киля, Южной кольцевой туманности и планеты WASP-96b. Произведения отличаются друг от друга. К примеру, Южная кольцевая туманность звучит словно саундтрек из фильма ужасов.

"Звуки кодируют информацию, такую как цвет, яркость, расположение звезд, а если говорить о спектре планеты, то здесь кодируется информация о ее важных составляющих", - прокомментировал Куен Харт из Института исследований космоса.

Напомним, ранее bigmir.net публиковал календарь магнитных бурь в сентябре. 

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