NASA превратила снимки Джеймса Уэбба в музыку
Ученые решили оживить снимки космического телескопа Джеймс Уэбб. Для этого они задействовали метод озвучивания данных и превратили материалы в музыку. Об этом сообщает Space.
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NASA представили аудио Туманности Киля, Южной кольцевой туманности и планеты WASP-96b. Произведения отличаются друг от друга. К примеру, Южная кольцевая туманность звучит словно саундтрек из фильма ужасов.
"Звуки кодируют информацию, такую как цвет, яркость, расположение звезд, а если говорить о спектре планеты, то здесь кодируется информация о ее важных составляющих", - прокомментировал Куен Харт из Института исследований космоса.
Напомним, ранее bigmir.net публиковал календарь магнитных бурь в сентябре.
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