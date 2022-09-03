Впервые за 50 лет летим на Луну: где и когда смотреть за запуском NASA

Миссия Артемида-1 от NASA состоится уже 2 сентября 2022 года. Онлайн-трансляция первого за 50 лет полета на Луну.

| Автор: Соколенко Виктория

NASA вовсю готовится к созданию новой страницы в истории американской и мировой космонавтики. На космодроме Кеннеди во Флориде располагается ракета Space Launch System. Она выведет за пределы нашей планеты капсулу Орион, которая облетит Луну. Событие должно стать продолжением легендарной миссии Аполлон, которая завершилась в 1972 году.

Фото - NASA

Bigmir.net познакомит читателей с уникальностью проекта NASA под названием Артемида-1.

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Что такое Артемида-1

Фото - NASA

Такое название носит запланированный Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства полет беспилотного корабля Орион. Объект проведет около 3 недель за пределами Земли на ретроградной орбите Луны. На Орионе испытают систему тепловой защиты при вхождении в плотные слои атмосферы на скорости 11 км/сек.

Если миссия будет удачной, за ней последуют новые проекты:

Артемида-2 с людьми на борту.

Артемида 3 позволит экипажу высадиться на поверхность Луны.

Инициатива NASA очень важна. Ведь последние путешествия людей на Луну состоялись 50 лет назад по программе Аполлон. На космическом корабле Аполлон-17 произошел 11-ый последний пилотируемый полет и шестая высадка людей. Старт произвели 7 декабря 1972 года. 19 декабря Аполлон-17 приводнился в Тихом океане. Длительность экспедиции составила 301 час 51 минуту 59 секунд.

Онлайн-трансляция запуска ракеты на Луну от NASA - где и когда смотреть запуск ракеты

Фото - NASA

NASA ведет вещание на своем официальном YouTube-аккаунте. Трансляция уже идет. Запуск планируется в 21:17 по Киеву. Заправка топливом назначена на 12:45.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, почему не состоялся запуск Артемиды-1 29 августа.

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