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В Египте отреставрировали наибольший свиток из Книги Мертвых

Книга Мертвых посвящена человек по имени Яхмос. Он вспоминается 260 раз.
 |  Автор: Соколенко Виктория
В Египте отреставрировали наибольший свиток из Книги Мертвых
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Ученые нашли в одном из Саркофагов Саккари папирус Вазири. Он стал самым большим свитком из когда-либо найденных за последние годы. Об этом сообщает ancient-origins.net.

Папирус Вазири является частью Книги Мертвых. Название документа связано с генеральным секретарем Высшего совета древностей Мостафе Вазири, который первым объявил о находке.

Фото - Высший совет древностей Египта
Фото - Высший совет древностей Египта

Свиток в длину достигает 16 метров и является чем-то, по типу похоронного сценария. Там есть 113 разделов, много иллюстраций, изображающих поклонение Яхмоса Осирису.

Теперь артефакт времен 50 г. до н. э. выставлен в Египетском музее в Каире.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Великобритании нашли эротическую игрушку, которой 2 тыс лет. 

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