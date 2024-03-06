Спустя почти 100 лет: археологи нашли часть гигантской статуи Рамсеса II

Нижняя часть была найдена еще в 1930 году. Суммарно, длина статуи может достигать 7 м.

| Автор: Соколенко Виктория

Египетско-американская археологическая миссия нашла верхнюю часть статуи фараона Рамсеса II. Раскопки проходили в Эль-Ашмунейне. Об этом сообщает Reuters.

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Статую создавали из известняка. Найденная ее половина имеет высоту около 3,8 м. Сейчас специалисты занимаются очисткой блока для того, чтобы смоделировать, как Рамсес будет выглядеть в объединенном виде.

Фото - The Egyptian Ministry of Antiquities/Handout

Фараон показан сидя, с короной и головным убором с изображением королевской кобры. На задней части статуи находятся иероглифы. Надписи прославляют Рамсеса как одного из самых могущественных правителей Древнего Египта. Стоит напомнить, что он был фараоном 66 лет.

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