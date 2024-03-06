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Спустя почти 100 лет: археологи нашли часть гигантской статуи Рамсеса II

Нижняя часть была найдена еще в 1930 году. Суммарно, длина статуи может достигать 7 м.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Спустя почти 100 лет: археологи нашли часть гигантской статуи Рамсеса II
Рамсес II / Getty Images

Египетско-американская археологическая миссия нашла верхнюю часть статуи фараона Рамсеса II. Раскопки проходили в Эль-Ашмунейне. Об этом сообщает Reuters.

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Статую создавали из известняка. Найденная ее половина имеет высоту около 3,8 м. Сейчас специалисты занимаются очисткой блока для того, чтобы смоделировать, как Рамсес будет выглядеть в объединенном виде.

Фото - The Egyptian Ministry of Antiquities/Handout
Фото - The Egyptian Ministry of Antiquities/Handout

Фараон показан сидя, с короной и головным убором с изображением королевской кобры. На задней части статуи находятся иероглифы. Надписи прославляют Рамсеса как одного из самых могущественных правителей Древнего Египта. Стоит напомнить, что он был фараоном 66 лет.

Ранее мы писали о том, что группа археологов собирается восстановить наименьшую из 3 легендарных пирамид Гизы – царя Менкаура.

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