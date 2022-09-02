В сети появилось ранее неопубликованное видео с затонувшим "Титаником"

"Титаник" 14 апреля 1912 года во время пересечения Атлантики столкнулся с айсбергом. По подсчетам, в ледяных водах погибли 1500 человек.

| Автор: Соколенко Виктория

С момента катастрофы "Титаника" прошло более 110 лет. Только сейчас дайверы компании OceanGate Expeditions смогли заснять уникальные кадры затонувшего гигантского корабля. На опубликованном в интернете кусочке видео видны гигантский якорь и его цепь, один из котлов и бронзовые шпили. Об этом сообщает Daily Mail.

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Для экспедиции задействована специальная пятиместная субмарина Титан. Ее участники – 3 археолога и двое платных клиентов. Стоимость погружения одного человека в минувшие годы стоила 125 тысяч долларов. В 2022 году цена умножилась на два.

Последнее погружение позволило снять видео в расширении 8 тысяч пикселей в ширину. С его помощью ученые смогут рассмотреть детали, которые ранее были им недоступны.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что исследователи раскрыли секрет записки с легендарного Титаника.

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