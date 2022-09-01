Ученые воссоздали лицо женщины, которая жила на Земле 5700 лет назад

Изображение неточное, но отображает все характерные черты.

| Автор: Соколенко Виктория

С помощью компьютерной томографии и трехмерных изображений современных малазийцев исследователи смогли воссоздать облик древней женщины. Останки нашли на территории современной Малайзии. По словам специалистов, она жила в эпоху неолита или новокаменного века. Об этом сообщает livescience.com.

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Для поиска наиболее подходящих людей в базе ученые воспользовались методикой судебно-медицинской аппроксимации лица. Попросту говоря, измеряли основные параметры черепа усопшей.

"Обычно мы берем две головы, а точнее, черепа и мягкие ткани виртуальных доноров и изменяем структуры так, чтобы донорский череп соответствовал черепу, лицо которого нам нужно получить в итоге. В результате получается лицо, приближенное к тому, каким оно было в жизни", — рассказал один из участников процесса Сисеро Мораес.

В завершение художник добавляет пигментацию кожи, глаз и волос.

Фото - Фото: Universiti Sains Malaysia/Cicero Moraes

Фото - Фото: Universiti Sains Malaysia/Cicero Moraes

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что украинские ученые смогли воссоздать точную 3D-модель лица дочери галицкого князя из династии Рюриковичей Ярослава Осмомысла.

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