Майя использовали прах правителей для создания мячей - археолог
Археолог Хуан Ядеун Ангуло обнаружил 1300-летний склеп в Тонини под пирамидой под названием Храм Солнца. В захоронении располагались около 400 посудин с органическими материалами, древесным углем и натуральным каучуком. Все это использовалось для вулканизации резины. Самым интересным компонентом был прах, сообщает livescience.com.
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"Учитывая место захоронения, прах принадлежит правителям майя", - считает Ангуло.
Про это свидетельствует резьба с обликом Вак Чан Каха на древней площадке для игры в мяч. Именно его останки были в одной из емкостей. Теорию подтверждают также скульптуры, которые изображали людей в середине мяча.
"Конечно, вполне вероятно, что человеческие останки были включены в резиновые мячи. Спектр применения человеческих останков древними мезоамериканцами был широк, - сказал Уильям Дункан, профессор биологической антропологии в Государственном университете Восточного Теннесси.
По другому предположению, которое возникло после волны скепсиса, для мячей использовали не прах правителей, а прах пленных.
Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что украинские ученые смогли воссоздать точную 3D-модель лица дочери галицкого князя из династии Рюриковичей Ярослава Осмомысла.
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