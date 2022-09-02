Ученые создали эмбрион без участия сперматозоида и яйцеклетки

Специалисты 10 лет готовились к достижению результатов.

| Автор: Соколенко Виктория

Сотрудникам Кембриджского университета удалось вырастить эмбрион с помощью стволовых клеток. Для эксперимента задействовали три группы клеток. Они полностью повторяют естественное развитие зародыша мыши до 8,5 дня. Об этом сообщает nature.com.

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У эмбриона проглядывается мозг, туловище, бьющееся сердце и другие органы. Далее исследователи хотят повторить свой опыт на выращивании синтетических эмбрионов из стволовых клеток людей. Благодаря такому подходу в будущем можно будет за короткий срок вырастить любой человеческий орган.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что по заявлениям ученых во Вселенной мы все таки не одни.

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