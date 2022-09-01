Ученые заявили, что во Вселенной мы все таки не одни

Благодаря разломам поиски внеземной жизни станут намного проще.

| Автор: Соколенко Виктория

Американские ученые изучили структуру Луны и других планет. Трещины в их коре могут содержать воду и бактерии. Разломы появляются из-за столкновений с космическим мусором, астероидами и прочими элементами. Об этом сообщает space.com.

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"Если бы много миллионов лет назад на этих планетах существовала жизнь, периодические сильные удары уничтожили бы ее, испарив океаны. Но в то же время разломы могли бы стать убежищем для бактерий и прочих простейших форм жизни", - говорит Шон Уиггинс, соавтор исследования.

О том, какие конкретно организмы живут в космосе, пока ничего неизвестно. По предположениям, они могут быть похожими на чайный гриб. Он, как оказалось, приспособлен к жизни на Марсе.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что самый древний в мире динозавр похож по размерам на пони.

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