Самый древний в мире динозавр похож по размерам на пони

Глубина нахождения останков позволяет считать динозавра самым старым в мире.

| Автор: Соколенко Виктория

В Зимбабве благодаря пятилетним раскопкам нашли почти полный скелет динозавра, жившего 230 млн лет назад. Животное назвали зауродоподоморф. Об этом сообщает sciencealert.com.

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Костяк помог ученым понять ответ на вопрос об эволюции представителей триасового периода, а именно почему они обитали только в неких частях Пангеи. Сравнение находки с другими более поздними образцами позволило установить, что на повсеместное распространение динозавров влияли климатические условия. Родственники зауроподоморфа обитали в окрестностях современной Центральной Африки, Южной Америки и Индии.

Фото - sciencealert.com

В длину найденный динозавр был всего около 2 м, а высота его бедра – полметра. Показатели не совсем для "крохи". Они напоминают параметры среднего пони.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что ученые воссоздали лицо женщины, которая жила на Земле 5700 лет назад.

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