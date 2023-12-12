Ученые обнаружили последнее меню тиранозавра

Такое явление было для них вполне обычным.

| Автор: Соколенко Виктория

Динозавров исследовали долгое время. И каждая научная работа является весомым достижением для науки. Так, ученым посчастливилось найти тело тиранозавра возрастом 75 млн лет. Благодаря сохранению животного и содержимому его желудка можно узнать об адаптации рациона. Об этом сообщает ladbible.com.

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Указывается, что тиранозавры радикально меняли свое меню по мере взросления. Рассмотренный тиранозавр был молодым горгозавром. Он близкий родственник тиранозавра. По оценкам, ему было по весу 330 кг. Под грудной клеткой были найдены задние конечности двух маленьких динозавров – ситипамов. Выходит, что подростки-динозавры охотились на маленьких молодых сородичей.

Но это только начало истории. В соответствии со окаменелостями и следами укусов на костях больших динозавров, есть речь об употреблении очень больших травоядных динозавров.

В целом, большие тиранозавры были неразборчивыми в еде. Они ловили большую добычу, перекусывали кости и соскребали плоть.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько людей смог бы съесть тиранозавр, если бы жил сейчас.

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