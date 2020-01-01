Samsung показала будущее складных экранов

Анонсированы складные и выдвижные OLED-дисплеи для телефонов, планшетов и даже ноутбуков.

Samsung уже давно намекает на будущее, полное складных и выдвижных OLED-дисплеев в рамках своей “эры OLED“. Но новый сайт Samsung Display теперь показывает, что компания стала более открытой, чем когда-либо, своими тизерами.

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Микросайт был создан с единственной целью - продемонстрировать новейшие технологии отображения информации компании. Страница “Flex OLED“ предполагает, что в скором времени Samsung может перейти на большее разнообразие дисплеев, предлагая несколько соотношений сторон экрана и складывая их различными способами. Текущий портфель компании включает только устройства Galaxy Z Fold и Flip, но вскоре может быть расширен.

Ультратонкое стекло samsung

Технология Samsung Ultra Thin Glass отличается повышенной прочностью, выдерживая 100 складываний в день или более пяти лет постоянного использования. Утверждается, что UTG соответствует твердости настоящего стекла, хотя это еще предстоит выяснить.

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Корейская компания даже достигла удивительно крошечного радиуса изгиба всего 1,4 мм, что должно обеспечить меньшую складку и привести к более тонким устройствам.

Но, пожалуй, наиболее интригующими моментами являются плакаты, на которых изображены ноутбуки + планшеты со складными дисплеями и телевизоры с выдвижными дисплеями, которые сворачиваются, как бумага. Конечно, очевидно, что они все еще находятся на начальной стадии, но будущее, в котором такие технологии станут мейнстримом, сейчас ближе, чем когда-либо.

Сайт также предлагает взглянуть на Flex Bar - тип дисплея, похожий на тот, что есть на Z Flip3, а также на Flex Square (панель в стиле Z Fold). Также была продемонстрирована Flex Note - новая торговая марка, которая может быть новым способом описания технологий Samsung на таких устройствах, как ThinkPad X1 Fold.

В целом видение Samsung - огромный шаг в правильном направлении. Многие уже начали считать, что телефоны достигли пика эволюции, но теперь совершенно ясно, что впереди еще много всего.

Напомним, ранее сообщалось, что LG создала защитное стекло для гибких экранов.