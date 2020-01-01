Samsung запатентовал складывающийся в обе стороны смартфон

Samsung патентует модель смартфона Galaxy Z Flip, которая складывается в двух направлениях, с камерой с двумя отверстиями и датчиком отпечатков пальцев на дисплее.

Samsung - лидер рынка складных смартфонов. Сейчас компания выпустила два совершенно разных складных телефона. Galaxy Z Fold 2, который раскладывается в большой планшет и Galaxy Z Flip, который представляет собой компактный складной телефон. Оба смартфона отличаются складывающимся внутрь экраном, поэтому гибкий экран остается хорошо защищенным, когда вы носите устройство с собой в сложенном виде.

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Однако похоже, что Samsung рассматривает возможность разработки смартфона типа Galaxy Z Flip, который может складываться в двух направлениях; внутрь и наружу. Это избавляет от необходимости устанавливать большую крышку дисплея. Эта информация взята из нового патента, в котором обсуждаются другие новые функции.

Это касается патента под названием "Аппарат и метод освещения камеры в электронном устройстве", на который в октябре 2020 года подала заявку Samsung Electronics во Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). 68-страничная документация была опубликована 15 апреля 2021 года.

Патент на складной смартфон letsgodigital.org

Телефон-раскладушка описывается с удлиненным дисплеем, похожим на Samsung Galaxy Z Flip. Особенностью этого устройства является возможность складывать раскладушку в двух направлениях, разумеется, для этого нужно переделать петли.

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В сложенном состоянии гибкий экран остается защищенным от внешних воздействий. Если вы сложите устройство в другую сторону, у вас будет доступ к большому экрану как спереди, так и сзади. Кроме того, вы, конечно, можете использовать телефон в полностью открытом положении, после чего вы можете использовать весь гибкий экран.

Для этой конструкции Samsung выбрала камеру с двумя отверстиями. При использовании камеры с дырочками невозможно интегрировать вспышку из соображений безопасности, как описано в документации. Вместо этого Samsung хочет использовать свет, излучаемый дисплеем.

Патент на складной смартфон letsgodigital.org

Эта идея, конечно, не нова и также используется с обычными смартфонами. Однако обычно ваш экран становится полностью белым / желтым, когда вы используете вспышку при съемке селфи. В этот момент видоискатель временно отключен. Для раскладного телефона в этом нет необходимости.

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Открыв смартфон, камера с двумя дырками может использоваться для съемки фото и видео. Верхняя часть экрана может продолжать служить видоискателем, а нижняя часть экрана - вспышкой. Конечно, нижняя часть экрана также может использоваться для работы, например, для регулировки настроек фотографий, включая контраст, яркость, цветовую температуру и т. д.

Не менее интересно и то, что в патентной документации подробно говорится об интеграции встроенного в дисплей датчика отпечатков пальцев. На данный момент нет складных смартфонов, где сканер отпечатков пальцев обрабатывается под экраном. Например, сканер отпечатков пальцев Samsung Z Flip встроен в физическую кнопку на правой стороне устройства. Вполне возможно, что в будущем это изменится.

Патент на складной смартфон letsgodigital.org

Пока неизвестно, планирует ли Samsung внедрить камеру с двойным отверстием и / или интегрировать датчик отпечатков пальцев на дисплее и когда. Преемник Z Flip (5G) будет объявлен примерно в июле / августе 2021 года. Одновременно с Samsung Galaxy Z Flip 3 ожидается и Galaxy Z Fold 3.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung патентует смартфон с выдвижной колонкой.