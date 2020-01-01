LG создала защитное стекло для гибких экранов

Стекло способно выдержать 200 тысяч сгибаний.

Устройства Samsung Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 очень хорошо зарекомендовали себя в своей стране, и группы по исследованию рынка, такие как Counterpoint, полагают, что поставки складных устройств в ближайшие годы будут расти. Складные устройства скоро могут перестать быть нишевой продукцией, и LG разработала новый материал, который может помочь воплотить это в реальность. Компания LG Chem разработала новый тип защитного стекла - то есть крайнюю предустановленную часть дисплеев, защищающую их от ударов, - которая, по ее словам, тверда, как стекло, но при этом способна предотвращать вдавливание складок на соединительной части дисплея.

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Компания называет этот материал "Настоящее складывающееся окно", и он сделан из пленки ПЭТ, покрытой с обеих сторон новой разработанной ею технологией покрытия. Представитель объяснил: "В отличие от существующих полиимидных пленок и материалов из закаленного стекла, защитное окно, в котором применены новые технологии покрытия LG Chem, максимально повысит гибкость, а также предоставит оптимизированные решения для складных телефонов, такие как устранение хронических проблем, таких как складки на корпусе. соединяющая часть экрана".

Кроме того, Real Folding Window можно складывать как наружу, так и внутрь, в отличие от существующих аналогов, которые оптимизированы для одностороннего сгибания. LG Chem заявляет, что оно тоньше закаленного стекла, имеет конкурентоспособную цену и было протестировано, чтобы выдержать складывание более 200 000 раз.

Хотя толщина покрытия с обеих сторон составляет всего несколько микрометров, компания разрабатывает еще один тип Real Folding Window, в котором не используется пленка из ПЭТ. Идея состоит в том, чтобы создать очень тонкое окно-крышку для использования в таких устройствах, как складные телефоны и выдвижные дисплеи. LG Chem планирует начать массовое производство Real Folding Window в 2022 году и начать их продажи через год.

Напомним, ранее сообщалось, что LG выпустит скручивающийся смартфон в следующем году.