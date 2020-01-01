Первый гибкий: Обзор Lenovo ThinkPad X1 Fold

Складные устройства пришли к нам надолго. Гибкие смартфоны уже никого не удивляют. А что с ноутбуками? Здесь первым стала компания Lenovo.

Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Fold носит титул первого в мире ПК со складным экраном. Давайте посмотрим на него поближе.

Технические характеристики

Процессор: Intel Core i5 L16G7, 5 ядер и 5 потоков. Кэш-память L3 4 МБ до 3,00 ГГц

Память: 8 ГБ LPDDR4x с частотой 4267 МГц

Видеопроцессор: Intel UHD (встроенный)

Внутренняя память: Твердотельный накопитель 256 ГБ в формате M.2 2242 с шиной NVMe

Экран: Складной сенсорный экран OLED-типа диагональю 13,3 дюйма и разрешением 2K

Связь: Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1

Аккумулято: Литий-полимерный, 50 Вт · ч, срок службы до 10,6 часов

Дополнительно: Динамики Dolby Atmos, Dolby Audio, стилус, веб-камера 5 МП с ИК-подсветкой

Дизайн и дисплей

Ноутбук поставляется в большой картонной коробке от стандартных ноутбуков, в которой находится коробка поменьше. И уже в этой коробке находится само устройство.

Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Fold

На первый взгляд, ноутбук очень похож на планшет, поскольку внутри коробки он представлен в полностью развернутом виде. В целом, дизайн передней панели не особо выделяется из-за очень широких краев по периметру экрана.

Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Fold

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Однако это не значит, что это плохо. Это лишь позволяет легче удерживать оборудование. Могло быть и лучше? Конечно, да, но это понятно, учитывая, что это первый в мире складывающейся ноутбук.

Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Fold

С другой стороны, задняя часть довольно красивая и элегантная. Его отделка из искусственной кожи придает ноутбуку более элегантный и деловой вид. Нет необходимости прибегать к внешним покрытиям для защиты его конструкции, и, поскольку он складывается панелью внутрь, экран защищен от повреждений в случае непроизвольного падения или удара.

Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Fold

Более того, если мы используем ноутбук на столе, этот чехол также можно использовать в качестве опоры, чтобы поддерживать оборудование в вертикальном положении.

Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Fold

Что касается материалов, то устройство изготовлено из магниевого сплава и углеродного волокна. Это обеспечивает большую устойчивость и долговечность, на самом деле, этот ноутбук имеет военную сертификацию MIL-STD 810G, что делает его устойчивым к различным неблагоприятным условиям, таким как влажность, экстремальные температуры, солнечное излучение, вибрации и т. д. Благодаря вышеупомянутым материалам его вес составляет 999 граммов.

Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Fold

Само устройство имеет только два порта USB Type-C, оба из которых можно использовать для поздарядки. Если разложить ноутбук в режиме большого экрана, тогда один из портов будет внизу, что не очень удобно.

Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Fold

Петли на складном экране прочные, качественные и довольно тугие. Вам придется использовать обе руки, чтобы открать или закрыть ноутбук.

Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Fold

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Самая главная деталь ноутбука - это экран. Он довольно яркий, а тот факт, что он складной, обеспечивает дополнительную ценность с точки зрения пользовательского опыта. Lenovo ThinkPad X1 Fold оснащен 13,3-дюймовым дисплеем OLED-типа с разрешением 2K (2048x1536). Да, и он сенсорный, с поддержкой мультитача до 10 пальцев.

Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Fold

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Максимальная яркость составляет 300 нит, и ее достаточно для использования при сильном наружном освещении, например, солнечном свете. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что вполне подходит для его целей.

Одним словом, экран дает отличный результат. Панель OLED обеспечивает четкие цвета, которые более подчеркнуты, чем обычно, но совсем не насыщены.

Над экраном находится камера с отверстием для микрофона.

Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Fold

Немаловажным и интересным является то, что и стилус, входящий в комплект поставки.

Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Fold

Автономость

Если говорить об автономности, Lenovo ThinkPad X1 Fold имеет аккумулятор на 50 Втч с 4 ячейками. С такими приложениями, как Google Chrome, для навигации в среднем с 10 открытыми вкладками, прослушивания потоковой музыки через Spotify, работе в офисных приложениях, открытом менеджере почты и просмотре видео на YouTube вы получаете около пяти с половиной часов использования. Это не является проблемой, если вы находитесь в офисе, так как здесь поддерживается быстрая зарядка на 65 Вт. Если же вы куда-то будете выезжать, можно будет воспользоваться пауэр-банкой.

Беспроводное подключение и порты расширения

Lenovo ThinkPad X1 Fold включает Wi-Fi 6, то есть со стандартом 802.11ax, который идеально подходит для высокоскоростных услуг. Он также имеет возможность подключения по Bluetooth 5.1 LE для внешних элементов, таких как встроенная клавиатура Bluetooth, среди прочего. Опционально оборудование также совместимо с мобильными сетями 5G, но в этой версии его не было.

Порты расширения определенно не являются достоинством, поскольку Lenovo ThinkPad X1 Fold включает только 2 порта USB-C версии 3.2 второго поколения. Если вы хотите использовать часто используемые аксессуары, такие как флеш-накопитель, внешний жесткий диск, аудиоразъем 3,5 мм, подключить старый телефон, мышь и многое другое, вам придется прибегнуть к концентратору USB-C, который предоставляет и другие порты, такие как обычный USB и HDMI. К сожалению, производитель не включает в комплект поставки никаких адаптеров или концентраторов. Но есть встроенная программа Glance, которая помогает использовать устройство как мини-копьютер, выводя изображение на большой экран.

Сама программа отвечает за настройки изображения, улучшая его.

Аудио и мультимедиа

По звуку ноутбук работает очень хорошо. Поскольку в оборудовании нет разъема 3,5 мм, мне пришлось прибегнуть к переходнику, чтобы использовать наушники. Контроллер RealTek HD очень хорошо справляется со своей задачей, обеспечивая яркий и сбалансированный звук во всех тонах.

Точно так же вы можете изменить параметры звука через эквалайзер Dolby Audio с различными профилями по умолчанию, такими как фильм, игры, музыка, динамический, голосовой или пользовательский режим.

Если говорить о внешнем звуке, то в аппарате два динамика с сертификацией Dolby Atmos. Должны признать, что колонки не производят впечатляющих впечатлений из-за отсутствия низких тонов, но остальные тона хорошо звучат.

Также устройство позволит вам взаимодействовать намного лучше, чем традиционный ПК , поскольку физическая клавиатура ноутбука более громоздкая, и на этом ноутбуке удобнее смотреть фильмы, видео, играть во что-то простенькое, слушать музыку, и многое другое благодаря подставке в кожаном футляре. Точно так же его OLED-экран с разрешением 2K позволит нам оценить весь контент с лучшим качеством и четкостью изображения.

Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Fold

ThinkPad X1 Fold представляет собой комбинацию ПК и планшета, в нем есть сенсорное перо, которое позволяет пользователям, занимающимся дизайном, рисованием, архитектурой и прочими, получать больше. Здесь вы можете без проблем использовать Autocad, Photoshop, Paint 3D и другие, так как встроенный графический блок позволяет запускать эти приложения без особых проблем. Точно так же сенсорное перо имеет кнопки для настройки функций для различных приложений, его батарея литиевая и заряжается от USB-C.

Производительность

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ThinkPad X1 Fold имеет достаточно быструю начинку для домашних или офисных задач . Внутри установлен кастомный процессор Intel Core i5 модели L16G7, который эквивалентен десятому поколению.

Если мы перейдем к деталям процессора, то i5 - это Lakefield с 5 физическими ядрами и 5 виртуальными ядрами с технологией big.LITTLE. Что касается скорости, его частота начинается с 1,4 ГГц с максимальной частотой 3,0 ГГц, что сопровождается 4 МБ кеш-памяти L3.

Синтетические тесты выдали такие цифры.

При нагрузке температура колеблется в среднем 73° C Благодаря термозащите частота стабилизируется на уровне 1,81 ГГц . Кроме того, немного усиливается шум вентилятора, но это совсем не раздражает, поэтому система охлаждения правильно выполняет свое предназначение.

Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Fold

Что касается оперативной памяти, компьютер имеет 8 ГБ типа LPDDR4x, работающий на быстрой частоте 4267 МГц . Если вы запускаете приложения с интенсивным использованием памяти, такие как рендеринг, моделирование большого количества данных, использование Google Chrome с большим количеством открытых вкладок и т. д., объема оперативной памяти может быть недостаточно. Без запуска каких-либо приложений компьютер уже использует примерно 44% оперативной памяти.

С другой стороны, если вы работаете с приложениями, которые не потребляют больше памяти этого типа, пользовательский опыт будет удовлетворительным, вы сможете запускать несколько приложений или загружать Chrome с несколькими вкладками. Конечно, это очень компактное устройство, поэтому память не расширяется, слотов SO-DIMM нет. С 16 ГБ оперативной памяти устройство было бы идеальным в этом отношении , но производитель предлагает только варианты с 8 ГБ.

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На тестируемом ноутбуке был накопитель M.2 SSD в формате 2242 с шиной NVMe 256 ГБ. Этого достаточно для использования дома или в офисе, но если вам нужно больше места, производитель предлагает варианты с 512 ГБ или 1 ТБ. При тестировании скорости SSD показал скорость чтения 1775 МБ / с , тогда как скорость записи достигла 854 МБ / с. Конечно, не лучшая, но и неплохая.

Графический блок, на котором работает это складное устройство - это Intel UHD. Так что не ждите от него блестящей производительности , поскольку его частота достигает максимума 500 МГц по сравнению с 1,1 ГГц у Intel Iris Plus десятого поколения или 1,3 ГГц у нового Intel X e одиннадцатого поколения. Однако для тех целей, для которых он предназначен, он более чем подходит.

Если вы собираетесь играть, вы должны понимать, что лучше запускать игры, которые не требуют большой графической нагрузки. Пасьянсы, простенькие гонки или World of Tanks Blitz пойдут на устройстве. Танчики будут работать на средне-низком качестве.

Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Fold

Что касается удобства работы, экран ноутбука можно поделить на две части, используя сразу два приложения - сверху и снизу.

Выводы

Это устройство - первое в своем роде. Есть много аспектов, которые очень хорошо реализованы, такие как гибкий OLED-экран с отличным качеством изображения, качество сборки портативность и универсальность.

Что пока может отпугнуть покупателей - не самая быстрая платформа и стоимость. Памяти явно недостаточно даже для такого устройства, да и процессор не самый быстрый.

Напомним, ранее сообщалось, что Lenovo выпустила первый ноутбук с поддержкой 5G.