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Четкий кадр: Обзор веб-камеры Lenovo 500 FHD

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К нам на обзор попала веб-камера Lenovo 500 FHD.
Обзор веб-камеры Lenovo 500 FHD
Обзор веб-камеры Lenovo 500 FHD
Характеристики
  • Разрешение: FHD (1920 x 1080)
  • Угол обзора: DFOV 75 °
  • Пиксель камеры: 1,4 мкм * 1,4 мкм
  • Вход питания: 5 В, 900 мА
  • Разрешение камеры: FHD (1920 x 1080)
  • Угол съемки: панорамирование и наклон
  • Сменный кабель длиной 1,8 м
Дизайн
 
 
Камера поставляется в картонной коробке, внутри которой размещена сама камера, съемный кабель USB-USB Type-C и инструкция. 
 
 

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Сверху камеры находится переключатель шторки для приватности. Если вдруг вы не уверены, что камера отключена, можете вручную закрыть объектив.
 
 
Сзади — порт USB Type-C.
 
 
Спереди — два глазка камеры, но за фото и видео отвечает только один — крайний правый. Слева от камер — глазок инфракрасного датчика, который срабатывает при входе через Windows Hello.
 
 
Еще левее — белый светодиод, который показывает, включена ли камера.
 
Камера в работе
 
Эта веб-камера предназначена для телеконференций или стриминга во время трансляция игр. Несмотря на свою кажущуюся простоту, она отлично справляется с распознаванием лица, фокусируясь на нем, даже если вы активно двигаетесь в кадре.
 
По умолчанию разрешение видео и видео стоит на 1920x1080.
 
 

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Благодаря подключению по USB Type-C, передача видео происходит очень быстро, плывущей картинки нет и кадры не сыпятся. Единственное, на что стоит обратить внимание - освещение должно быть хорошим, иначе появляется рябь на изображении.
 
Lenovo 500 FHD отлично распознает лицо владельца при подключении к Windows Hello. Разблокирование Windows 10 происходит буквально за милисекунды. Это намного быстрее, чем вводить пароль или пин-код. 
 
Это происходит еще и благодаря инфракрасному датчику.
 
 
При первом подключении камера сама обнаруживается системой, так что скачивать дополнительные драйвера не нужно. 
 
Для видеосвязи можно настроить камеру, увеличив изображение до 4X. Широкоугольный объектив на 75 ° позволяет делать панорамирование на 360 °. 
 
Стоит учесть, что в этой камере нет микрофона. Но если вы берете ее для стриминга или конференций, скорей всего у вас уже есть гарнитура. 
 
Выводы
 
 
Очень шустрая камера, которая без задержек захватывает видео. Съемный кабель - отличный ход. Всегда можно заменить его и подключить напрямую к ноутбуку по Type-C.
 
Но не забудьте, что здесь нет микрофона.
 
В остальном же - отличная камера для работы.
 
Напомним, ранее сообщалось, что многодетный отец подчинил себе сотни веб-камер.

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Теги: обзор, Lenovo, веб-камера
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