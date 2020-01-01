Четкий кадр: Обзор веб-камеры Lenovo 500 FHD

К нам на обзор попала веб-камера Lenovo 500 FHD.

Характеристики

Разрешение: FHD (1920 x 1080)

Угол обзора: DFOV 75 °

Пиксель камеры: 1,4 мкм * 1,4 мкм

Вход питания: 5 В, 900 мА

Разрешение камеры: FHD (1920 x 1080)

Угол съемки: панорамирование и наклон

Сменный кабель длиной 1,8 м

Дизайн

Камера поставляется в картонной коробке, внутри которой размещена сама камера, съемный кабель USB-USB Type-C и инструкция.

Читай также: Lenovo показала игровой смартфон Legion Phone Duel Сверху камеры находится переключатель шторки для приватности. Если вдруг вы не уверены, что камера отключена, можете вручную закрыть объектив. Сверху камеры находится переключатель шторки для приватности. Если вдруг вы не уверены, что камера отключена, можете вручную закрыть объектив.

Сзади — порт USB Type-C.

Спереди — два глазка камеры, но за фото и видео отвечает только один — крайний правый. Слева от камер — глазок инфракрасного датчика, который срабатывает при входе через Windows Hello.

Еще левее — белый светодиод, который показывает, включена ли камера.

Камера в работе

Эта веб-камера предназначена для телеконференций или стриминга во время трансляция игр. Несмотря на свою кажущуюся простоту, она отлично справляется с распознаванием лица, фокусируясь на нем, даже если вы активно двигаетесь в кадре.

По умолчанию разрешение видео и видео стоит на 1920x1080.

Читай также: Мечта фотоохотника: Обзор камеры Canon PowerShot SX60 HS Благодаря подключению по USB Type-C, передача видео происходит очень быстро, плывущей картинки нет и кадры не сыпятся. Единственное, на что стоит обратить внимание - освещение должно быть хорошим, иначе появляется рябь на изображении. Благодаря подключению по USB Type-C, передача видео происходит очень быстро, плывущей картинки нет и кадры не сыпятся. Единственное, на что стоит обратить внимание - освещение должно быть хорошим, иначе появляется рябь на изображении.

Lenovo 500 FHD отлично распознает лицо владельца при подключении к Windows Hello. Разблокирование Windows 10 происходит буквально за милисекунды. Это намного быстрее, чем вводить пароль или пин-код.

Это происходит еще и благодаря инфракрасному датчику.

При первом подключении камера сама обнаруживается системой, так что скачивать дополнительные драйвера не нужно.

Для видеосвязи можно настроить камеру, увеличив изображение до 4X. Широкоугольный объектив на 75 ° позволяет делать панорамирование на 360 °.

Стоит учесть, что в этой камере нет микрофона. Но если вы берете ее для стриминга или конференций, скорей всего у вас уже есть гарнитура.

Выводы

Очень шустрая камера, которая без задержек захватывает видео. Съемный кабель - отличный ход. Всегда можно заменить его и подключить напрямую к ноутбуку по Type-C.

Но не забудьте, что здесь нет микрофона.

В остальном же - отличная камера для работы.