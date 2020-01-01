Четкий кадр: Обзор веб-камеры Lenovo 500 FHD
К нам на обзор попала веб-камера Lenovo 500 FHD.
Характеристики
- Разрешение: FHD (1920 x 1080)
- Угол обзора: DFOV 75 °
- Пиксель камеры: 1,4 мкм * 1,4 мкм
- Вход питания: 5 В, 900 мА
- Разрешение камеры: FHD (1920 x 1080)
- Угол съемки: панорамирование и наклон
- Сменный кабель длиной 1,8 м
Дизайн
Камера поставляется в картонной коробке, внутри которой размещена сама камера, съемный кабель USB-USB Type-C и инструкция.
Читай также: Lenovo показала игровой смартфон Legion Phone DuelСверху камеры находится переключатель шторки для приватности. Если вдруг вы не уверены, что камера отключена, можете вручную закрыть объектив.
Сзади — порт USB Type-C.
Спереди — два глазка камеры, но за фото и видео отвечает только один — крайний правый. Слева от камер — глазок инфракрасного датчика, который срабатывает при входе через Windows Hello.
Еще левее — белый светодиод, который показывает, включена ли камера.
Камера в работе
Эта веб-камера предназначена для телеконференций или стриминга во время трансляция игр. Несмотря на свою кажущуюся простоту, она отлично справляется с распознаванием лица, фокусируясь на нем, даже если вы активно двигаетесь в кадре.
По умолчанию разрешение видео и видео стоит на 1920x1080.
Читай также: Мечта фотоохотника: Обзор камеры Canon PowerShot SX60 HSБлагодаря подключению по USB Type-C, передача видео происходит очень быстро, плывущей картинки нет и кадры не сыпятся. Единственное, на что стоит обратить внимание - освещение должно быть хорошим, иначе появляется рябь на изображении.
Lenovo 500 FHD отлично распознает лицо владельца при подключении к Windows Hello. Разблокирование Windows 10 происходит буквально за милисекунды. Это намного быстрее, чем вводить пароль или пин-код.
Это происходит еще и благодаря инфракрасному датчику.
При первом подключении камера сама обнаруживается системой, так что скачивать дополнительные драйвера не нужно.
Для видеосвязи можно настроить камеру, увеличив изображение до 4X. Широкоугольный объектив на 75 ° позволяет делать панорамирование на 360 °.
Стоит учесть, что в этой камере нет микрофона. Но если вы берете ее для стриминга или конференций, скорей всего у вас уже есть гарнитура.
Выводы
Очень шустрая камера, которая без задержек захватывает видео. Съемный кабель - отличный ход. Всегда можно заменить его и подключить напрямую к ноутбуку по Type-C.
Но не забудьте, что здесь нет микрофона.
В остальном же - отличная камера для работы.
Напомним, ранее сообщалось, что многодетный отец подчинил себе сотни веб-камер.
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