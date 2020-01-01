Самый гибкий и самый легкий: Lenovo выпустила новую серию ноутбуков

Ноутбуки официально представили в Украине.

Lenovo ThinkPad X1 Fold

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Компания Lenovo представила в Украине первый в мире ноутбук с экраном, который сгибается, ThinkPad X1 Fold. Производитель называет устройство революцией в создании ноутбуков: он весит меньше 1 кг и помещается даже в карман пальто.

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13,3-дюймовый экран, который складывается вдвое, не единственное преимущество ThinkPad X1 Fold. OLED-матрица с разрешением 2К (2048×1536 пикселей), яркость до 300 нит и контрастность 5000:1 обеспечивают четкую реалистичную картинку для большинства типичных сценариев использования. Необходимо работать, но нет возможности постоянно заряжать устройство? X1 Fold работает до 10,6 часов в режиме просмотра видео, а технология Rapid Charge позволяет зарядить ноутбук до 80% за 60 минут.

Технические характеристики Lenovo ThinkPad X1 Fold

Процессор: Intel Core i5-L16G7 10-го поколения (в максимальной конфигурации)

Операционная система: Windows 10 Pro (в максимальной конфигурации)

Дисплей: 13.3" 2К (2080x1536 пикселей) OLED, сенсорный, 300 нит

Графика: интегрированная Intel UHD Graphics

Оперативная память: до 8 ГБ LPDDR4X-4266 МГц

Накопитель: SSD: 512 ГБ (в максимальной конфигурации)

Батарея: 50 Вт/ч, с поддержкой Rapid Charge

Аудиосистема: Dolby Atmos, два стереодинамика мощностью по 1 Вт

Порты: 2 х USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort), combo jack 3.5mm (audio/microphone)

Сеть: WiFi 6, Bluetooth 5.1

Габариты: 235,6 х 158 х 27,8 мм

Вес: 0,999 кг

Цвет: Черный (Black)

ThinkPad X1 Fold от Lenovo – полноценная замена классического ноутбука, если пользователь все время в движении и имеет мало времени для офисной работы. Устройство легкое, портативное, мультифункциональное и поддерживает полноразмерные возможности. Его корпус выполнен из комбинации легких сплавов и углеродного волокна с кожаным покрытием.

Новинка унаследовала традиционные для линейки ThinkPad преимущества: защиту данных, надежность и долговечность.Это подтверждают стресс-тесты и циклы многократного сгибания экрана. Устройство, созданное, чтобы всегда быть на связи и оставаться производительным, работает на базе процессоров Intel Core с технологией Intel Hybrid и получило операционную систему Windows 10.

Lenovo ThinkPad X1 Nano

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Еще одна новинка - самый легкий ноутбук в линейке ThinkPad — X1 Nano, вес которого всего 907 г. Ноутбук не уступает в продуктивности другим бизнес-моделям линейки, работает на базе новейшей платформы Intel Evo, которая обеспечивает быстрый отклик, автономную работу и впечатляющую яркость изображения. К тому же X1 Nano — первое устройство бренда ThinkPad, которое поддерживает связь 5G, что позволяет его владельцу быть более мобильным и иметь доступ к сети где угодно.

Технические характеристики Lenovo ThinkPad X1 Nano

Процессор: Intel Core vPro 11-го поколения (в максимальной конфигурации)

Операционная система: Windows 10 Pro (в максимальной конфигурации)

Дисплей: 13,3" 2К (2080x1536 пикселей) с технологией Dolby Vision, сенсорный (опционально), 450 нит, 100% sRGB

Графика: интегрированная Intel Iris Xe

Оперативная память: до 16 ГБ LPDDR4x

Накопитель: PCIe SSD до 1 ТБ (в максимальной конфигурации)

Батарея: 48 Вт/ч, с поддержкой Rapid Charge

Аудиосистема: Dolby Atmos, два стереодинамика мощностью по 1 Вт и два стереодинамика по 2 Вт

Порты: 2 х Thunderbolt 4, combo jack 3.5mm (audio/microphone)

Сеть: WiFi 6, Bluetooth 5.1, поддержка 4G/5G (опционально)

Габариты: 292,8 х 207,7 х 13,87 мм

Вес: 0,907 кг

Цвет: Черный (Black)

ThinkPad X1 Titanium YOGA

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Третья новинка - ThinkPad X1 Titanium YOGA - ноутбук, который открывается на 360°. Переосмысление форм-факторов, необходимых для продуктивной работы, вдохновило инженеров Lenovo на устройство с экраном, который оборачивается, в линейке ThinkPad. 13,5-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 2К (2048×1536 пикселей) поддерживает стилус — пользователи смогут работать и записывать свои мысли в любом месте, где их “посетила” муза. Корпус устройства выполнен из тонкого титанового покрытия, которое не только обеспечивает надежность, но и защищает устройство от следов от пальцев.

ThinkPad X1 Carbon Gen 9

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Невозможно говорить о линейке ThinkPad, не упомянув о легендарном бизнес-ноутбуке X1 Carbon 9-го поколения. Устройство удачно объединяет бескомпромиссную продуктивность и лаконичный дизайн. X1 Carbon 9-го поколения продуман до наименьших деталей для максимальной эффективности и комфорта. Все это возможно благодаря увеличенному тачпаду, более узким рамкам, уменьшенному влиянию вредного синего излучения экрана на глаза, поддержке eSIM, 4G, 5G, улучшенной автономности и оперативной памяти до 32 ГБ.

ThinkPad X1 YOGA Gen 6

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Премиальный пользовательский опыт доступен с ThinkPad X1 YOGA 6-го поколения. Утонченный дизайн устройства в светло-сером цвете (Storm Grey) и с клавиатурой в тон корпуса подчеркнет элегантный стиль владельца. Устройство раскрывается на 360 градусов — его можно использовать в максимально удобном положении: как обычный ноутбук, а также в режимах “планшет”, “стенд” и “тент”. Новое поколение устройств получило еще более продуктивные процессоры Intel Core 11-го поколения, которые обеспечивают стабильную работу даже при максимальных нагрузках.

Цены и доступность

Lenovo ThinkPad X1 Fold доступен в Украине по цене от 124 631 грн.

О доступности ноутбуков ThinkPad X1 Nano, ThinkPad X1 Titanium YOGA, ThinkPad X1 Carbon Gen 9, ThinkPad X1 YOGA Gen 6 в Украине сообщим дополнительно.



Напомним, ранее сообщалось, что Lenovo анонсировала первый ноутбук с гибким экраном.