Мобильный и быстрый: Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Carbon (8 Gen)

Этот ноутбук реально мобильный: как размерами, так и возможностями.

Обзор Lenovo ThinkPad X1 Carbon (8 Gen)

Характеристики

Процессор: Intel Core i5-10210U,

ОЗУ: 16 ГБ DDR3

Дисплей: 14 дюймов, Full HD (1920 x 1080), IPS

Накопитель: 512 Гб PCIe NVMe 3.0 x4

Графика: Intel UHD (1 Гб)

Операционная система: Windows 10 Pro, Windows 10 Домашняя

Аккумулятор: 4-элементный, 51 Втч

Габариты: 323 x 217 x 14,9 мм

Вес: 1,09 кг

Материал корпуса: Углерод, магниевый сплав.

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Флагманский бизнес-ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon уже достиг 8-го поколения, и эта модель продолжает расширять границы производительности и портативности. Он оснащен 14-дюймовым экраном, быстрым накопителем и весит чуть более 1 кг.

Несмотря на небольшой вес, Lenovo не идет на компромиссы по качеству сборки. Lenovo заявляет, что X1 Carbon соответствует 12 требованиям военного уровня, включая защиту от холода, пыли и проникновения жидкости. Хотя мы не проверял все эти аспекты, точно можно сказать, что корпус выглядит надежным.

Дизайн

Черный корпус с логотипом ThinkPad X1 в одном углу крышки, красный индикатор над буквой i, указывающий на то, что ноутбук включен, знаком пользователям Lenovo. Компания любит последовательность в брендинге, и внешне ThinkPad X1 практически не отличается от своих недавних предшественников.

Крышка сделана из углеродного волокна, а основание - из магниевого сплава. Что интересно, оба материала имеют одинаковые ощущения благодаря резиновому покрытию. В целом, несмотря на небольшой вес, шасси кажется прочным.

Кроме того, его крышку можно открыть одной рукой. После открытия вы можете увидеть тонкие рамки вокруг дисплея и крышку камеры ThinkShutter. Некоторые модели поставляются с дополнительной ИК-системой распознавания лиц.

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Внутри тоже есть много знакомого. Водонепроницаемая клавиатура имеет подсветку, ее яркость переключается комбинацией клавиш Fn / пробела. Клавиши QWERTY большие, пальцы легко находят их, а слегка вогнутая форма и заметный отскок обеспечивают удобство набора текста. У них мягкое прикосновение, которое добавляет положительного эффекта, и они тихо щелкают. Клавиша Enter большая, и Lenovo даже удалось поместить клавиши со стрелками, которые часто исчезают на небольших клавиатурах.

Строка клавиш Fn теперь включает пару клавиш для совершения звонков - это удобно для тех из нас, кто большую часть времени проводит удаленно.

Дизайн, компоновка и действие клавиатуры ThinkPad X1 Carbon обеспечивают одно из лучших впечатлений от набора текста на ноутбуке.

Фирменный трекпойнт Lenovo, который перешел по наследству от IBM, находится на своем обычном месте между клавишами G, H и B, а между клавишей пробела и тачпадом есть набор из трех кнопок для удобства использования вместе с трекпойнтом.

В сам тачпад встроен NFC, а справа от него - датчик отпечатков пальцев.

Над клавиатурой находится пара динамиков.

Когда вы перевернете ноутбук, вы увидите вентиляционную решетку, а также остальные динамики. Горячий воздух выходит с правой стороны машины.

На левой стороне устройства вы можете увидеть два разъема USB Type-C Thunderbolt 3, оба из которых можно использовать для зарядки.

Кроме того, есть удлинительный разъем Ethernet, порт USB Type-A 3.1 (Gen.1), разъем HDMI и аудиоразъем.

На левой стороне находится только порт USB Type-A 3.1 (Gen.1) и Кенсингтонский замок.

Ноутбук в работе

Lenovo ThinkPad X1 Carbon — это компактный и быстрый ноутбук, который можно брать за город, где нет ближайших точек WiFi. В корпус встроен слот для SIM-карты, так что вы всегда будете на связи.

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Еще Lenovo заявляет о 19,5 часах автономной работы от аккумулятора высокой емкости 51 Вт-ч, чего, наверное было бы непросто достичь при повседневном использовании. Проверка проходила при помощи трансляции видео через второй рабочий стол, также выполнялась обычная рабочая нагрузка в виде набора текстов, веб-серфинга и нетребовательного графического редактора. Яркость экрана была автоматически установлена на 80%.

По прошествии трех часов батарея упала со 100% до 63%. Весь рабочий день ноутбук точно продержится без подзарядки. Но, вот, заявленные 19,5 часов — наверное перебор. Скорей всего, это работа с парой вкладок в экономном режиме.

Но есть еще один момент: батарея заряжается с 0 до 80% за час.

Так как этот ноутбук рабочий, внимание уделено скорости.

NVMe накопитель позволяет ощутить реальную скорость загрузки, а 16 Гб памяти достаточно даже прожорливому браузеру Chrome.

При этом здесь стоит процессор i5 10-го поколения. Так что скорость — это главный плюс ноутбука.

Тесты

Если брать результаты синтетических тестов, все выглядит очень достойно.

А что с играми? Казуалки пойдут «на ура», и даже GTA V или Fortnite пойдут на средних настройках.

Встроенный тест а GTA V показал проседания FPS до 8, но это на экране 1920x1080. На 800х600 FPS было на приемлемых 30.

Но, при этом ноутбук начинает заметно греться.

Выводы

ThinkPad X1 Carbon от Lenovo продолжает развиваться и остается отличным ультрапортативным ноутбуком для бизнес-пользователей. Клавиатурой приятно пользоваться, качество звука на уровне лучших ноутбуков, а пользователи, которые часто бывают в разъездах, оценят поддержку SIM-карт и функции безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что Lenovo показала самый тонкий игровой ноутбук.