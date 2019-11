Дань классике: Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad E490

К нам в редакцию попал на обзор ноутбук от Lenovo, который верен своим традициям, при этом не забывая о современных тенденциях.

Узнаваемый «айбиэмовский» дизайн, красный джойстик управления мышкой, немного квадратный экран. Все это про ноутбук Lenovo ThinkPad E480, который стал достойным продолжением легендарной серии от IBM.

История ThinkPad началась еще в 1992 году, когда компания IBM запустила новую линию ноутбуков. Их отличал дизайн, который не спутаешь ни с каким другим устройством. Отличительной особенностью был ярко-красный джойстик TrackPoint по середине клавиатуры. Впоследствии IBM продала компьютерный бизнес компании Lenovo, которая сохранила и серию ноутбуков, и традиционное для IBM качество.

Как же сейчас выглядит ноутбук ThinkPad E480.

Характеристики

Дисплей: 14.0“, 1920х1080 - Full HD, IPS.

Процессор: Intel Whiskey Lake Intel Core i5-8265U, 1,6 - 3,9 ГГц

ОЗУ: DDR4-2400 МГц, 16384 Мб

Жесткий диск: SSD, 256 Гб

Видеокарта: UHD Graphics Intel UHD Graphics 620

Камера: 1,0 Мп

ОС: Windows 10 Pro

Сеть и коммуникации: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, LAN RJ-45, 1 x HDMI, USB 2.0, USB 3.1 1Gen, USB 3.1 Type C (Gen 2 up to 10Gbps)

Акустика: Dolby Advanced Audio, 2 x 1,5 Вт

Материал корпуса: алюминий/пластик

Аккумулятор: 45 Втч

Размеры: 329 х 242 х 22 мм

Вес: 1,75 кг.

Дизайн

Ноутбук поставляется в картонной коробке с логотипом ThinkPad и узнаваемой красной точкой на i.

Набор поставки минималистический: сам ноутбук, зарядное и инструкция.

Теперь о ноутбуке. Все такой же немного квадратный дизайн навевает ностальгию. При этом кажется, что и сам ноутбук застрял в 90-х. Но это только на первый взгляд. Классические формы сочетаются как с производительностью, так и современными технологиями.

Здесь есть и USB Type-C, и сканер отпечатков пальцев, и яркий монитор, и тонкие размеры самого корпуса. При этом сам корпус очень крепкий. Верхняя крышка просто сплошной кусок алюминия.

На левой грани корпуса находятся гнездо USB Type-C, которое служит и для зарядки ноутбука, порт HDMI, два USB-порта и вход для наушников.

Справа — кард-ридер, еще один порт USB и LAN-порт.

На переднюю грань ничего не стали выносить, она просто сужается.

Крышка очень стабильная, при открытии нет никаких проседаний. На какой угол вы открыли — так крышка и будет стоять. При этом сам экран можно откинуть полностью, на 180 градусов.

Экран

Матовый IPS-дисплей имеет отличные углы обзора. При работе на выездах блики будут минимальными.

Немного смущает 14-дюймовый дисплей, который хоть и имеет разрешение Full-HD (1920×1080 пикселей), кажется квадратным.

Это от наличия большой нижней рамки, которая визуально делает экран уже.

Ноутбук в работе

А тут все отлично. Быстрый SSD, процессор i5 и память DDR4 на 16 Гб (плюс один свободный слот под еще одну планку) делают свое дело. И, так как это бизнес-модель, здесь интегрированная карта Intel UHD Graphics. Т.е. поиграть в топовые игры не выйдет. Зато батарея позволяет работать до 13 часов без подзарядки.

Кстати, благодаря разъему USB Type-C можно подсоединять переходники, сразу заряжая ноутбук и используя все возможности этого порта.

SSD тут хоть и не большой — всего 256 Гб, но быстрый.

Не обошли вниманием производители и звук. Традиционно у Lenovo используется аудио от Dolby. Т.е. звук очень качественный, объемный. Не знаем, зачем это бизнес-ноутбуку, но музыку на нем слушать — сплошное удовольствие. Естественно, в хороших наушниках.

Клавиатура здесь островного типа, клавиши имеют мягкий, почти бесшумный ход. Немного не хватает дополнительного Num-блока, но им пришлось пожертвовать ради размеров. Поначалу непривычным кажется расположение дополнительных клавиш типа Page Up и Page Down. Они находятся снизу, рядом со стрелками управления. К ним нам привыкнуть не удалось, но это решается подключением другой клавиатуры.

Кстати, небольшой лайфхак: если вы постоянно находитесь в офисе и вам не нравится, что экран маленький - просто подключите привычный вам монитор.

Выводы

Бизнес-ноутбук Lenovo ThinkPad E490 - настоящая рабочая лошадка. Быстрый, тонкий, выносливый, крепкий. Единственное, к чему придется привыкать - не к самому большому экрану и отсутствию дополнительных цифровых клавиш.