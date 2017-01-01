Дань классике: Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad E490
Узнаваемый «айбиэмовский» дизайн, красный джойстик управления мышкой, немного квадратный экран. Все это про ноутбук Lenovo ThinkPad E480, который стал достойным продолжением легендарной серии от IBM.
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История ThinkPad началась еще в 1992 году, когда компания IBM запустила новую линию ноутбуков. Их отличал дизайн, который не спутаешь ни с каким другим устройством. Отличительной особенностью был ярко-красный джойстик TrackPoint по середине клавиатуры. Впоследствии IBM продала компьютерный бизнес компании Lenovo, которая сохранила и серию ноутбуков, и традиционное для IBM качество.
Как же сейчас выглядит ноутбук ThinkPad E480.
Характеристики
Дисплей: 14.0“, 1920х1080 - Full HD, IPS.
Процессор: Intel Whiskey Lake Intel Core i5-8265U, 1,6 - 3,9 ГГц
ОЗУ: DDR4-2400 МГц, 16384 Мб
Жесткий диск: SSD, 256 Гб
Видеокарта: UHD Graphics Intel UHD Graphics 620
Камера: 1,0 Мп
ОС: Windows 10 Pro
Сеть и коммуникации: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, LAN RJ-45, 1 x HDMI, USB 2.0, USB 3.1 1Gen, USB 3.1 Type C (Gen 2 up to 10Gbps)
Акустика: Dolby Advanced Audio, 2 x 1,5 Вт
Материал корпуса: алюминий/пластик
Аккумулятор: 45 Втч
Размеры: 329 х 242 х 22 мм
Вес: 1,75 кг.
Дизайн
Ноутбук поставляется в картонной коробке с логотипом ThinkPad и узнаваемой красной точкой на i.
Набор поставки минималистический: сам ноутбук, зарядное и инструкция.
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Теперь о ноутбуке. Все такой же немного квадратный дизайн навевает ностальгию. При этом кажется, что и сам ноутбук застрял в 90-х. Но это только на первый взгляд. Классические формы сочетаются как с производительностью, так и современными технологиями.
Здесь есть и USB Type-C, и сканер отпечатков пальцев, и яркий монитор, и тонкие размеры самого корпуса. При этом сам корпус очень крепкий. Верхняя крышка просто сплошной кусок алюминия.
На левой грани корпуса находятся гнездо USB Type-C, которое служит и для зарядки ноутбука, порт HDMI, два USB-порта и вход для наушников.
Справа — кард-ридер, еще один порт USB и LAN-порт.
На переднюю грань ничего не стали выносить, она просто сужается.
Крышка очень стабильная, при открытии нет никаких проседаний. На какой угол вы открыли — так крышка и будет стоять. При этом сам экран можно откинуть полностью, на 180 градусов.
Экран
Матовый IPS-дисплей имеет отличные углы обзора. При работе на выездах блики будут минимальными.
Немного смущает 14-дюймовый дисплей, который хоть и имеет разрешение Full-HD (1920×1080 пикселей), кажется квадратным.
Это от наличия большой нижней рамки, которая визуально делает экран уже.
Ноутбук в работе
А тут все отлично. Быстрый SSD, процессор i5 и память DDR4 на 16 Гб (плюс один свободный слот под еще одну планку) делают свое дело. И, так как это бизнес-модель, здесь интегрированная карта Intel UHD Graphics. Т.е. поиграть в топовые игры не выйдет. Зато батарея позволяет работать до 13 часов без подзарядки.
Кстати, благодаря разъему USB Type-C можно подсоединять переходники, сразу заряжая ноутбук и используя все возможности этого порта.
SSD тут хоть и не большой — всего 256 Гб, но быстрый.
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Не обошли вниманием производители и звук. Традиционно у Lenovo используется аудио от Dolby. Т.е. звук очень качественный, объемный. Не знаем, зачем это бизнес-ноутбуку, но музыку на нем слушать — сплошное удовольствие. Естественно, в хороших наушниках.
Клавиатура здесь островного типа, клавиши имеют мягкий, почти бесшумный ход. Немного не хватает дополнительного Num-блока, но им пришлось пожертвовать ради размеров. Поначалу непривычным кажется расположение дополнительных клавиш типа Page Up и Page Down. Они находятся снизу, рядом со стрелками управления. К ним нам привыкнуть не удалось, но это решается подключением другой клавиатуры.
Кстати, небольшой лайфхак: если вы постоянно находитесь в офисе и вам не нравится, что экран маленький - просто подключите привычный вам монитор.
Выводы
Бизнес-ноутбук Lenovo ThinkPad E490 - настоящая рабочая лошадка. Быстрый, тонкий, выносливый, крепкий. Единственное, к чему придется привыкать - не к самому большому экрану и отсутствию дополнительных цифровых клавиш.
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