Коврик и мышка для игры: Обзор геймерского набора Lenovo Y Gaming

Яркий дизайн, настройка веса и программирование кнопок мышки, а также удобная поверхность для игр. Это обещает нам набор Lenovo Y Gaming. Давайте протестируем его.

Lenovo Y Gaming

Дизайн

Мышка Lenovo Y Gaming Precision Mouse, на первый взгляд, просто огромная. Манипулятор рассчитан явно на полный хват: удобно держать только ладонью. Если вы предпочитаете когтевой захват, лучше поищите мышку поменьше.

Lenovo Y Gaming

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Манипулятор имеет тестурированную поверхность, с которой ладонь не соскальзывает. Черно-красная расцветка подчеркивает принадлежность к игровой серии Y Gaming. Такая же расцветка и у коврика.

Всего у мышки восемь кнопок, а запрограммировать можно девять. Девятой считается колесико прокрутки.

Lenovo Y Gaming

К большим кнопкам быстро привыкаешь. Единственное, что не очень понравилось, это колесико прокрутки. Также немного удивляет расположение дополнительной программируемой кнопки под большим пальцем. Если вы только начали играть с такой мышкой, придется привыкать к тому, что случайно можете зацепить эту кнопку.

Lenovo Y Gaming

Двойные кнопки возле левой клавиши по умолчанию отвечают за регулировку звука. Их можно настроить под двойной или тройной клик или регулировку звука. В играх же такие кнопки удобны для двойного и тройного выстрелов.

Переключатель DPI имеет подсветки для каждого выставленного уровня. Визуально можно определить, на какую из настроек вы переключились.

Lenovo Y Gaming

Также в комплекте идут четыре грузика для увеличения веса мышки. Грузы по пять граммов. “Горячей“ замены здесь нет, так что для игры нужно подготовиться, заранее выбрав для себя оптимальный вес мышки.

Lenovo Y Gaming

Коврик сделан из водостойкой микрофибры, так что мышки будет скользить легко. Позиционирование курсора происходит с высокой точностью. Также не важно, оптическая или лазерная мышка – коврик одинаково хорош с любым манипулятором.

Lenovo Y Gaming

Прорезиненная подложка Lenovo Y Gaming Mouse Pad имеет антискользящие свойства, коврик не будет двигаться вместе с мышкой.

Lenovo Y Gaming

Края коврика отделаны плетеным швом, так что он будет меньше изнашиваться.

Мышка в игре

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Тут не все однозначно. Скорей, дело в привычке. Если вам нравятся большие манипуляторы или позволяет ладонь, такая мышка будет идеальна. Привыкание к расположению кнопок наступает быстро.

Для настройки кнопок и создания макросов мышка имеет фирменное приложение Lenovo Y Gaming Precision Mouse. К сожалению, ее функции не так разнообразны, как у конкурентов, например Bloody.

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Тут все просто: настройка режимов чувствительности (частота опроса и DPI), назначение команд для кнопок, создание дополнительных профилей для разных игр и регулирование подсветки. Макросы можно записывать самостоятельно. Такой минимализм несколько обескураживает. Задать комбинации кнопок с клавиатуры без макросов нельзя. Также нельзя задать автоматическое переключение профилей при запуске игры. Все приходится делать вручную.

Красиво выглядит эффект дыхания, который также включается в программе.

Теперь о поведении в игре. Для редактора на игровой поверхности мышка с полным весом ощущалась комфортнее, чем пустая. Мышка на коврике скользит легко даже со всеми грузиками. Позиционирование курсора происходит точно даже при высоком DPI.

Выводы

Lenovo Y Gaming

Если к игровому коврику вопросов нет (он действительно геймерский), к мышке же есть пару вопросов. И даже не к самой мышке, а к не очень удобной программе по настройке. Слишком малое количество настроек по кнопкам вызывает ощущение, что все силы бросили на дизайн мышки, а не функциональность. Надеемся, что саму программу поправят.

Lenovo Y Gaming

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