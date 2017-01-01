Коврик и мышка для игры: Обзор геймерского набора Lenovo Y Gaming
Дизайн
Мышка Lenovo Y Gaming Precision Mouse, на первый взгляд, просто огромная. Манипулятор рассчитан явно на полный хват: удобно держать только ладонью. Если вы предпочитаете когтевой захват, лучше поищите мышку поменьше.
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Манипулятор имеет тестурированную поверхность, с которой ладонь не соскальзывает. Черно-красная расцветка подчеркивает принадлежность к игровой серии Y Gaming. Такая же расцветка и у коврика.
Всего у мышки восемь кнопок, а запрограммировать можно девять. Девятой считается колесико прокрутки.
К большим кнопкам быстро привыкаешь. Единственное, что не очень понравилось, это колесико прокрутки. Также немного удивляет расположение дополнительной программируемой кнопки под большим пальцем. Если вы только начали играть с такой мышкой, придется привыкать к тому, что случайно можете зацепить эту кнопку.
Двойные кнопки возле левой клавиши по умолчанию отвечают за регулировку звука. Их можно настроить под двойной или тройной клик или регулировку звука. В играх же такие кнопки удобны для двойного и тройного выстрелов.
Переключатель DPI имеет подсветки для каждого выставленного уровня. Визуально можно определить, на какую из настроек вы переключились.
Также в комплекте идут четыре грузика для увеличения веса мышки. Грузы по пять граммов. “Горячей“ замены здесь нет, так что для игры нужно подготовиться, заранее выбрав для себя оптимальный вес мышки.
Коврик сделан из водостойкой микрофибры, так что мышки будет скользить легко. Позиционирование курсора происходит с высокой точностью. Также не важно, оптическая или лазерная мышка – коврик одинаково хорош с любым манипулятором.
Прорезиненная подложка Lenovo Y Gaming Mouse Pad имеет антискользящие свойства, коврик не будет двигаться вместе с мышкой.
Края коврика отделаны плетеным швом, так что он будет меньше изнашиваться.
Мышка в игре
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Тут не все однозначно. Скорей, дело в привычке. Если вам нравятся большие манипуляторы или позволяет ладонь, такая мышка будет идеальна. Привыкание к расположению кнопок наступает быстро.
Для настройки кнопок и создания макросов мышка имеет фирменное приложение Lenovo Y Gaming Precision Mouse. К сожалению, ее функции не так разнообразны, как у конкурентов, например Bloody.
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Тут все просто: настройка режимов чувствительности (частота опроса и DPI), назначение команд для кнопок, создание дополнительных профилей для разных игр и регулирование подсветки. Макросы можно записывать самостоятельно. Такой минимализм несколько обескураживает. Задать комбинации кнопок с клавиатуры без макросов нельзя. Также нельзя задать автоматическое переключение профилей при запуске игры. Все приходится делать вручную.
Красиво выглядит эффект дыхания, который также включается в программе.
Теперь о поведении в игре. Для редактора на игровой поверхности мышка с полным весом ощущалась комфортнее, чем пустая. Мышка на коврике скользит легко даже со всеми грузиками. Позиционирование курсора происходит точно даже при высоком DPI.
Выводы
Если к игровому коврику вопросов нет (он действительно геймерский), к мышке же есть пару вопросов. И даже не к самой мышке, а к не очень удобной программе по настройке. Слишком малое количество настроек по кнопкам вызывает ощущение, что все силы бросили на дизайн мышки, а не функциональность. Надеемся, что саму программу поправят.
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