Lenovo показала самый тонкий игровой ноутбук

Официальная презентация пройдет в рамках выставки СES .

На выставке электроники СES 2020 в Лас-Вегасе компания Lenovo представит самый тонкий и легкий игровой ноутбук Legion Y740S.

Legion Y740S, который весит всего до двух килограммов, имеет мощный процессор Intel Core i9 10-го поколения, 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD емкостью 1 ТБ.

Legion Y740S Lenovo

Четкую картинку обеспечит 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Ultra HD (3840×2160 пикселей). Пользователи смогут наслаждаться максимально реалистичным изображением благодаря экрану с яркостью до 600 нит, который поддерживает технологию Dolby Vision. Ноутбук раскрывается на 180 градусов, поэтому каждый сможет выбрать наиболее комфортное положения экрана.

Legion Y740S Lenovo

А благодаря режиму Q-Control пользователи смогут самостоятельно регулировать скорость работы устройства, нажав клавиши Fn и Q. Теперь не нужно попусту тратить ресурсы ноутбука на простые задачи. Ведь можно включить спокойный режим (Quiet Mode) и устройство будет дольше функционировать автономно.

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Чтобы сложные программы, видеоигры и приложения работали молниеносно, стоит включить производительный режим (Performance Mode). Настроиться на работу и выполнение ежедневных задач поможет сбалансированный режим (Balance Mode).

К тому же, благодаря программному обеспечению Lenovo Vantage for Gaming можно настроить игровой процесс под себя. Ноутбук функционирует до 8 часов в автономном режиме, поэтому пользователи смогут работать и развлекаться в течение рабочего дня, не думая о заряде.

Ноутбук Lenovo Legion оборудовали обновленной клавиатурой с эргономичными клавишами и чувствительными переключателями. Она быстро реагирует на манипуляции пользователя и нейтрализует фиктивные нажатия благодаря эффекту Anti-ghosting. Износостойкое покрытие защитит клавиатуру от грязи и повреждений.

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Модуль распознавания отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. За звук отвечает аудиосистема Dolby Atmos.

Lenovo Legion Y740S будет доступен в металлическом корпусе серого цвета (Iron Grey). На боковой панели устройства – широкий выбор портов, в частности Thunderbolt 3, через который можно подключить первый внешний графический процессор (eGPU) Lenovo Legion BoostStation.

Lenovo Legion BoostStation Lenovo

Внешний графический процессор поддерживает программы виртуальной и дополненной реальностей в зависимости от спецификации. Устройство можно будет выбрать с видеокартой NVIDIA GeForce или AMD Radeon. Lenovo Legion BoostStation в алюминиевом корпусе весит 9 кг и поддерживает функцию быстрой зарядки.

Напомним, ранее сообщалось, что в США представили игровой ноутбук с тремя мониторами.