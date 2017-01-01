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Lenovo выпустила первый ноутбук с поддержкой 5G

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Новый ноутбук показали на выставке CES 2020.
Lenovo Yoga 5G
Lenovo Yoga 5G
Lenovo

Lenovo разработала первый в мире ультрапортативный ноутбук 2-в-1 с поддержкой сети 5G, которая работает до 10 раз быстрее 4G.

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Инновационное устройство мгновенно подключается к интернету, имеет высокую пропускную способность и минимальную задержку сигнала. Это все возможно благодаря интернет-связи скоростью до 4 Гб/с, которую обеспечивают девять встроенных в ноутбук антенн.

Lenovo YOGA 5G имеет 14-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) и IPS-матрицей. Экран получил яркость 400 нит и почти незаметные рамки.

Также устройство имеет мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 8cx 5G, видеокарту Qualcomm Adreno 680 и направленные на пользователя стереодинамики Dolby Atmos.

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Дополнительно на устройстве есть инфракрасная камера и встроенный модуль распознавания отпечатков пальцев. 

Lenovo YOGA 5G работает на Windows 10 и весит всего 1,3 кг. 

Напомним, ранее сообщалось, что Lenovo анонсировала первый ноутбук с гибким экраном.

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Теги: CES 2020, Lenovo
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